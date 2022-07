Convênio entre Fundação Cultural e Conservatório de Música busca incentivar Folia de Reis

Conservatório passou a oferecer aos integrantes das 22 Companhias que compõem o Cadastro Municipal de Cultura de Varginha oficinas de sanfona, viola, canto coral e musicalização.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

A Fundação Cultural de Varginha e o Conservatório de Música “Maestro Marciliano Braga” firmaram na última sexta-feira (8) um convênio com o objetivo de incentivar a tradição da Folia de Reis no município.

O acordo foi assinado pelo diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, e pelo diretor do Conservatório de Varginha, Everton Lemes, com a presença do diretor do Museu Municipal, Lindon Lopes, da coordenadora técnica do Patrimônio Cultural, Danielle Guimarães, e da coordenadora da Biblioteca Pública, Eliana Costa.

O Conservatório passou a oferecer aos integrantes das 22 Companhias que compõem o Cadastro Municipal de Cultura de Varginha oficinas de sanfona, viola, canto coral e musicalização. As aulas acontecem semanalmente às sextas-feiras, a partir das 19h.

De acordo com o diretor Everton Lemes, “a assinatura desse convênio vai de encontro com o nosso propósito para que possamos atuar e fomentar de maneira efetiva da cultura da nossa cidade. Temos uma equipe que desenvolveu uma metodologia específica voltada para que os foliões possam aproveitar esse conhecimento da melhor forma possível”.

Para o diretor do Museu, Lindon Lopes, “ as oficinas são um sonho de algum tempo e se mostra de grande relevância para que a tradição da Folia de Reis seja mantida em nossa cidade”.

A coordenadora técnica do Patrimônio Cultural, Danielle Guimarães, explica que essa é uma ação prevista no plano de salvaguarda do dossiê registro das Folias de Reis de Varginha. Segundo ela, “nosso intuito é fomentar a tradição local, resgatar a cultura popular e a tradição das Folias de Reis. Se mostra ainda como forma de incentivo para que os foliões aperfeiçoem o que eles já conhecem e busca atrair e incentivar as novas gerações para essa cultura que é tão rica aqui em Varginha”.

Em junho de 2015, o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Varginha (Codepac), órgão responsável pela proteção dos bens culturais e históricos da cidade, fez o registro dos grupos de Folias de Reis varginhenses. Desde então, elas são bem cultural imaterial da cidade. Em 2017, o Conselho Estadual de Patrimônio de Minas Gerais também reconheceu a Folia de Reis como patrimônio cultural imaterial do estado.

Mais informações podem ser obtidas pelo (35) 3690-2718 na Coordenadoria Técnica do Patrimônio Cultural de Varginha.

Foto: Divulgação/Fundação Cultural de Varginha

Fonte: Fundação Cultural de Varginha