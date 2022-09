Educação varginhense participa de prêmio de âmbito nacional

Foram realizadas diversas formações com os professores e gestores da rede de ensino de Varginha.

Foto: CSul

A prefeitura Municipal de Varginha adquiriu, neste ano, um sistema de ensino para apoiar e subsidiar o trabalho pedagógico nas escolas, com o propósito de dar maior assistência e qualidade a todos os docentes e estudantes neste momento tão delicado pós pandemia.

O sistema contratado foi da Editora Opet de Curitiba (PR). Os estudantes receberam durante todo este ano apostilas, livros de literatura e materiais didáticos lúdicos que beneficiaram o processo de ensino-aprendizagem. Foram realizadas diversas formações com os professores e gestores da rede de ensino de Varginha.

Podemos dizer que o trabalho tem sido executado com muito compromisso por parte de todos os envolvidos, prova é que a editora, todos os anos, realiza um prêmio em nível nacional para reconhecimento dos trabalhos realizados com seus materiais.

Nesta semana a editora divulgou os projetos recebidos para a etapa de leitura e apreciação do 12º Prêmio Ação Destaque, que envolve os professores e gestores parceiros Sefe – área pública. Ao todo, 297 trabalhos (de um total de 350 inscritos) de municípios de todas as regiões do país tiveram suas inscrições deferidas.

Confira o nome dos autores e os títulos dos projetos dos professores da rede municipal de Varginha

Adriana Cristina De Oliveira – Projeto Literário: Imersão Em Um Mundo Cor-De-Rosa

Alexandra Maciente Silva – A Menina que Acordava os Monstros

Giselle Maria Ribeiro De Souza – Projeto Leitura e Vivência

Mislaine Do Carmo Cardoso – Educação Financeira e Sustentabilidade: Formando Cidadãos Responsáveis e Conscientes

Rodrigo Aparecido Gomes – Rotação por Estações: Química Imanente

Roberta Tavares Cardoso Boareto – Projeto Vilarejo

Andréa Pereira Martins Vinhas – O Folclore e a Educação Física – Os Jogos e as Brincadeiras: Um Resgate que Une, Diverte e Amplia as Possibilidades de Práticas Corporais e Culturais

Viviane Justino De Figueiredo Cantarino – Leitura de Mundo por meio da Arte

Juliana Maganha Abreu – Sistemas do Corpo Humano: Uma Proposta de Aula Pós-Pandemia

Luciene Aparecida Roza Carvalho – Guardiões do Meio Ambiente

Renata Donizete Rodrigues Bastos – O Ar, Como Provar que ele Existe?

A Secretária de Educação, Juliana de Paula Mendonça se diz muito feliz e orgulhosa do trabalho realizado pelos professores e gestores da rede municipal, que não medem esforços para executar com muito amor, profissionalismo e dedicação sua missão junto aos nossos estudantes, projetando nacionalmente o nome de Varginha. Acredita que conseguiremos passar por esta etapa e teremos vencedores, pois a qualidade dos trabalhos apresentados supera as expectativas.

Fonte: Prefeitura de Varginha