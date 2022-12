Volta ao Cristo chega à 40ª edição, em Poços de Caldas

Volta ao Cristo havia sido cancelada em 2021 devido à pandemia e adiada este ano pelo mesmo motivo, sendo realizada em maio.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

A Volta ao Cristo Unimed já está com as inscrições abertas. A 40ª edição da prova que leva os corredores a 1.686 metros acima do nível do mar vai ser no dia 29 de janeiro. Em 2023, a competição retorna ao mês e data originais, sempre o último domingo de janeiro.

A Volta ao Cristo havia sido cancelada em 2021 devido à pandemia e adiada este ano pelo mesmo motivo, sendo realizada em maio. “Vai ser uma prova muito especial, voltando a ser realizada na data original. Convidamos todos os corredores apaixonados pela Volta ao Cristo a participar”, diz o secretário de Esportes, Fernando Henrique dos Santos.

Cerca de 2 mil corredores devem participar da prova no mês que vem. Eles vão correr 16 km saindo da estádio municipal Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, na zona oeste, às 8h, passando pelas avenidas João Pinheiro e Mansur Frayha rumo ao centro de Poços, subir a ladeira da rua Assis até a Serra de São Domingos, passar pelo monumento do Cristo Redentor e retornar ao ponto de partida descendo a parte de trás da montanha acessando novamente as avenidas.

O percurso foi classificado como os 20 mais difíceis do Brasil e todo ano há participação de atletas de destaque no cenário nacional e também internacional, entre eles, corredores da equipe do Cruzeiro de BH e de países com tradição na corrida pedestre, como o Quênia.

Corredora assídua e maratonista, a bancária Raquel Garcia já participou de várias edições da Volta ao Cristo. Ela descreve a prova como difícil mas também divertida. “A Volta ao Cristo é muito desafiadora, mas, ao mesmo tempo, é divertida. Tem a reta da João Pinheiro, a subida que vai se avolumando até a mina, a dureza e a beleza até o Cristo, a descida pela terra. E a reta final, que parece infinita, mas a vista é linda e não deixa a prova monótona”, define.

Raquel destaca também a participação expressiva nas edições, com corredores de idades variadas.

“Uma das coisas mais legais da prova é a quantidade de atletas, de todas as idades.” A corrida é dividida em várias categorias, além do geral masculino e feminino. Há adulto de A a D, e veterano de A a G, abrangendo todas as idades. Além disso, há uma prova especial para as crianças, a Voltinha, que entra na 7ª edição, com participação de pequenos de 5 a 12 anos.

A inscrição para a Volta ao Cristo Unimed pode ser feita no site www.runnerbrasil.com.br ou diretamente na Secretaria Municipal de Esportes (Country Club, ao lado do Samu). A taxa é de R$ 100 no site e R$ 80 na secretaria. Idosos pagam metade. Os números, chips, camisetas e demais itens que compõem o kit da prova vão ser entregues a cada competidor no dia 28 de janeiro, das 8h às 18h, no Clube Nikey em frente ao Ronaldão.

A premiação inclui R$ 3 mil para os vencedores no masculino e feminino, R$ 2 mil para os segundos colocados, R$ 1.500 para os terceiros, R$ 1mil para os seguintes e R$ 500 para quem chegar em quinto lugar, além de troféus e medalhas. O regulamento completo está disponível na internet. Outras informações também podem ser obtidas pelo telefone 3697-2082.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.