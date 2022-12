Patinadores, boneco gigante e teatro na programação cultural Poços 150 anos

Espetáculo faz parte da pesquisa do autor sobre “autobiografias inventadas”, que investiga as metodologias e teatralidades do ato performativo de se contar a própria história.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

Patinadores, um boneco de 5 metros de altura, texto inspirado na obra de Oscar Wilde, peças teatrais e causos sobre a história e pessoas de Poços de Caldas – tudo isso faz parte da programação cultural dos 150 anos da cidade, que prossegue neste final de semana.

Nesta sexta-feira (9/12), às 19h, na Praça Pedro Sanches, o ator e diretor Nando Gonçalves apresenta o monólogo “O Amigo Fiel”. Inspirada na obra de Oscar Wilde, a história evidencia o valor da lealdade e da amizade. Em um novo contexto, a narração ocorre por meio de um velho andarilho que, por onde passa, com seu carrinho cheio de tralhas e flores, faz amigos e conta causos.

Já no sábado e no domingo (9 e 10/12), também na Praça Pedro Sanches, às 20h, a intervenção artística “Poços 150 anos, somos mais felizes por ter você aqui!” leva dois patinadores, uma atriz e um boneco de 5 metros de altura, iluminado e articulado, que farão interações com o público e distribuirão cartões com curiosidades e fatos históricos da cidade.

No sábado (10), às 10h, no Museu Histórico e Geográfico, “Museu Vivo com os Compadres” reconta a história do nosso Museu, que foi inaugurado em 28 de outubro de 1972, no antigo casarão do Country Club, onde funcionou por 24 anos, até ser transferido para a Villa Junqueira, em 1996.

Ainda no sábado (10), às 17h, o Centro de Artes e Esportes Unificado, o CEU da Zona Leste, recebe o espetáculo teatral “Causos de Passarinho e Os Detetives da Natureza”, que visa despertar o interesse das pessoas em observar e contemplar a natureza existente dentro da cidade. Os passarinhos da história são da região de Poços de Caldas e é possível encontrá-los em qualquer lugar da cidade.

“As malas e os trens…uai?” chega no PMJ João Monteiro, na terça-feira (13), às 9h. A proposta tem como objetivo ressaltar a cultura local e trabalhar a estética mineira poços-caldense de forma didática, extrovertida e pedagógica, por meio da contação de história e encenações teatrais.

Já na quinta-feira (15), às 20h, a peça “Jacques – Amor e Caridade” será apresentada na Fonte Pedro Botelho. A proposta pretende levar o teatro às ruas para contar a história de Jacques Rodrigues de Carvalho e seus feitos importantes para a cidade, integrando dança e teatro.

“A história de Pedro Botelho e a Origem de Poços de Caldas pelas águas sulfurosas” será a atração do sábado, 17 de dezembro, às 10h, também na Fonte Pedro Botelho, com dança e teatro para contar a história do local.

Na mesma data, no CEU da Zona Leste, às 20h, o ator Valber Rodrigues apresenta “Quando uma palavra nasce”. O espetáculo faz parte da pesquisa do autor sobre “autobiografias inventadas”, que investiga as metodologias e teatralidades do ato performativo de se contar a própria história.

Ao todo, são 25 ações que se integram à programação do sesquicentenário da cidade, nas seguintes linguagens artísticas: teatro, dança, circo, cultura tradicional, artes plásticas, artes visuais, fotografia e gastronomia, levando a riqueza e a diversidade da produção cultural local a espaços diversos para celebrar esta data tão especial para a cidade.

Programação

09/12 – sexta-feira

19h – Praça Pedro Sanches – Monólogo “O Amigo Fiel”

10/12 – sábado

10h – Museu Histórico e Geográfico – “Museu Vivo com os Compadres”

17h – CEU da Zona Leste – “Causos de Passarinho e Os Detetives da Natureza”

20h – Praça Pedro Sanches – intervenção artística “Poços 150 anos, somos mais felizes por ter você aqui!”

11/12 – domingo

20h – Praça Pedro Sanches – intervenção artística “Poços 150 anos, somos mais felizes por ter você aqui!”

13/12 – terça-feira

9h – PMJ João Monteiro – “As malas e os trens…uai?”

15/12 – quinta-feira

20h – Fonte Pedro Botelho – “Jacques – Amor e Caridade”

17/12 – sábado

10h – Fonte Pedro Botelho – “A história de Pedro Botelho e a Origem de Poços de Caldas pelas águas sulfurosas”

20h – CEU da Zona Leste – “Quando uma palavra nasce”.

Exposições

Postais de Poços

29/11 a 05/01 – Hall do Balneário Mário Mourão

Exposição do fotógrafo Vitor Imesi sobre os atrativos turísticos e culturais de Poços de Caldas, valorizando as belezas da cidade e gerando um conteúdo pedagógico para comemoração dos seus 150 Anos.

Humanos: Desafios Transpostos

1/12 a 30/12 – Hall da Urca

Com o propósito de dar mais visibilidade e aos poucos contribuir para uma sociedade menos fragmentada e excludente, a exposição “Humanos: Desafios Transpostos” aborda o universo das pessoas com deficiências.

Coração – O vai e vem na Estação Central

05/12 a 05/01 – Rodoviária

A exposição fotográfica “Coração – O vai e vem na Estação Central” tem como objetivo registrar de forma sensível, artística, estética e sentimental o movimento no terminal de linhas urbanas de Poços de Caldas, localizado na região central da cidade.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.