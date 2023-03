Três Corações: Projeto Amighos da Visão 180° realiza entrega de óculos no CAIC

O projeto abrange estudantes das escolas municipais com atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos

Foto: Prefeitura de Três Corações

O Hospital São Sebastião e a Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, realizaram, na manhã desta terça-feira, 28/03, a entrega de 42 óculos aos alunos da EM Professora Cândida Junqueira – CAIC.

A ação faz parte do Projeto Amighos da Visão 180º que abrange estudantes das escolas municipais com atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, caso necessário, para quem apresenta alguma dificuldade para enxergar.

Após a triagem realizada pelos professores com aplicação do teste da Tabela de Snellen, os alunos da EM Professora Cândida Junqueira foram encaminhados ao médico oftalmologista Dr. Luiz Gustavo Vilela Santos, em novembro de 2022, e, na ocasião, aqueles que necessitavam de óculos já puderam escolher o modelo de sua preferência com a equipe da Ótica Rainha, que é parceira do projeto.

O Projeto Amighos da Visão 180º visa atender essas crianças com dificuldade para enxergar com o atendimento clínico e a doação dos óculos com lentes corretivas.

Condições relacionadas à visão podem comprometer a alfabetização e o aprendizado de crianças e adolescentes em idade escolar, caso não sejam identificadas e tratadas adequadamente.

Fonte: Prefeitura de Três Corações