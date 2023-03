Três Corações altera nome de avenida para homenagear filho ilustre

O nome da Av. Dep. Renato Azeredo, uma das principais vias de acesso da cidade, foi alterado para Av. Rei Pelé.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Prefeitura de Três Corações, em mais uma homenagem ao tricordiano ilustre que se tornou o maior atleta de todos os tempos, alterou, através da Lei nº 4804/2023, o nome da Av. Dep. Renato Azeredo, uma das principais vias de acesso da cidade, para Av. Rei Pelé.

A lei, sancionada pelo prefeito José Roberto de Paiva Gomes nesta quinta-feira, 16/03, é uma forma de reconhecimento em referência à história do filho de Dona Celeste e Dondinho que nasceu Edson Arantes do Nascimento e se consagrou no mundo todo como Pelé, o Rei do Futebol.

Os procedimentos para a alteração oficial do nome já estão sendo realizados e, em breve, as instalações das placas de sinalização serão realizadas ao longo da avenida.

Terra do Rei Pelé

Três Corações conta ainda com diversos pontos turísticos e instalações que enaltecem e homenageiam o único jogador de futebol Tricampeão Mundial pela Seleção Brasileira.

Casa Pelé

Inaugurado em 2012, o espaço é um convite para que os visitantes conheçam um pouco da história da família e os primeiros anos de vida do Rei.

Monumento ao Tri

O Monumento ao Tri remete ao tricampeonato do Brasil em Copas do Mundo e foi inaugurado em 1971.

Parque Dondinho

O Parque Dondinho leva o apelido do pai de Pelé, João Ramos do Nascimento. No parque também estão o Ginásio Pelezão e o Monumento Pai e Filho.

Pai e Filho

O monumento que traz Dondinho, pai de Pelé, com ele ainda menino com a bola nos pés, tem cerca de 5 metros de altura.

Museu Terra do Rei

No local, o visitante encontra espaços com os registros históricos da vida e da carreira de Pelé, além de relíquias, fotos, revistas especializadas, selos comemorativos e uma réplica da Taça Jules Rimet.

Soco no Ar

Localizada na rodovia Fernão Dias, a estátua ilustra o movimento que Pelé eternizou em suas comemorações, o soco no ar.

Pia Batismal

A Pia Batismal onde Pelé foi batizado aos 6 de abril de 1941 está localizada na Igreja Matriz da Sagrada Família.

Dia do Pelé

A lei municipal nº 2629/95 consagrou a data de 23 de outubro como o “Dia do Pelé”. A data celebra o aniversário do Rei do futebol.

Fonte: Prefeitura de Três Corações