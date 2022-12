Aluna de Nutrição do Unis realiza atividades lúdicas de orientação alimentar com crianças de Lavras

Flavia entregou aos alunos um prato confeccionado com cartolina e gravuras de alimentos diversos e de vários grupos alimentares.

Foto: Unis.

No mês de novembro, a aluna Flavia Santos Meira do curso de Nutrição do Centro Universitário do Sul de Minas (Unis) realizou um projeto de extensão com alunos da Escola Serra Azul Paulo Menicucci, na cidade de Lavras (MG).

Sob orientação da Profa. Érika Aparecida de Azevedo Pereira, a universitária reuniu mais de 30 crianças, buscando entender minimamente os hábitos e preferências alimentares destes alunos a partir de atividades lúdicas. Com esta percepção, Flavia orientou e incentivou o maior consumo de alimentos in natura e a ingesta moderada de processados e ultraprocessados (tentando respeitar ao máximo suas preferências, regionalização e cultura).

Inicialmente, Flavia entregou aos alunos um prato confeccionado com cartolina e gravuras de alimentos diversos e de vários grupos alimentares, e pediu para os alunos que montassem seus pratos com os alimentos de sua preferência. A seguir, a aluna organizou um momento de conversa buscando entender o porquê de suas escolhas e, em seguida, explicou quais alimentos devem ser consumidos com mais ou menos frequência e como eles impactam na saúde e bem-estar (com linguagem leve e divertida).

Ao final, Flavia organizou uma uma roda para realizar a Brincadeira das Frutas, com o intuito de que os alunos identificassem o que são frutas ou não.

Fonte: Unis.