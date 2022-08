Seminário sobre agricultura sustentável e créditos ambientais acontece em Poços de Caldas

Seminário conta com a palestra do especialista em terceiro setor e sustentabilidade a nível nacional.

Foto:Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas

Acontece em Poços de Caldas o Seminário sobre Agricultura Sustentável e Créditos Ambientais, voltado ao setor de agronegócio (pesquisa, produção e comercialização) e abordará, dentre outros assuntos, o uso das ferramentas do terceiro setor para garantir maior produtividade e ganhos econômicos, além de imunidade tributária nas negociações dos créditos ambientais. Tal mecanismo, que até então é pouco explorado no Brasil, tende a potencializar a agricultura sustentável e conservacionista, contribuindo para o meio ambiente mais equilibrado e justo.

O seminário conta com a palestra do especialista em terceiro setor e sustentabilidade a nível nacional, Sr. Takashi Yamauchi que abordará o tema.

O evento é realizado pela Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET); Instituto Fernando Bonillo de Pesquisa e Conservação Ambiental (IFB); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) – Campus Poços de Caldas; REDE SIMASA – Rede Brasileira de Apoio Institucional Simasa; APTO – Centro de Estudo e Difusão do Terceiro Setor, com o apoio da Câmara Municipal de Poços de Caldas; Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL) e Rede Ambiental Sul de Minas.

Vale ressaltar que crédito ambiental é a medida comprovada de toda redução da degradação do meio ambiente. O conceito é derivado do crédito de carbono, porém é mais abrangente. Sua comprovação é dada através de análise comparativa a partir de um levantamento inicial, realizada através do Balanço Socioambiental (BSA), onde os excedentes positivos podem ser comercializados como créditos, gerando lucro para a entidade socioambientalmente responsável.

O levantamento e comercialização dos créditos ambientais, através do apoio do Terceiro Setor, são fundamentados em diversas leis que serão debatidas na palestra.

Fonte:Prefeitura de Poços de Caldas