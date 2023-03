Semana da mulher tem programação especial na praça Dom Pedro II, em Poços de Caldas

A programação acontece durante os dias 8, 9 e 10 de março.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, a Prefeitura de Poços de Caldas, através do Balneário Mário Mourão por meio da secretaria de Turismo, realiza três dias de atividades voltadas ao público feminino na Praça Dom Pedro II(Macacos). A programação acontece durante os dias 8, 9 e 10 de março.

Serão disponibilizados diversos serviços durante a programação que vão desde cuidados com a saúde a atividades de lazer.

No dia 8, em parceria com a secretaria de Saúde, haverá orientações sobre câncer de colo de útero e mama, Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e mensuração da Pressão arterial, com o intuito de facilitar ainda mais o acesso, promovendo saúde, bem-estar, diálogo e atendimentos em saúde.

Em parceria com a PUC Minas haverá orientações dos estudantes do curso Direito, sobre Violência contra mulher, direitos e deveres, uma vez que mais um ano a violência contra as brasileiras têm sido crescente no país. É o que mostra a quarta edição da pesquisa Visível e Invisível: a Vitimização de Mulheres no Brasil. Realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o levantamento permite estimar que cerca de 18,6 milhões de mulheres brasileiras foram vitimizadas em 2022, o equivale a um estádio de futebol com capacidade para 50 mil pessoas lotado diariamente. Em média, as mulheres que foram vítimas de violência relataram ter sofrido quatro agressões ao longo do ano, mas entre as divorciadas a média foi de nove vezes.

Com foco na saúde e no bem-estar das mulheres, a Secretaria de Lazer e do Esporte, também em parceria, disponibilizará aulas de ginástica e dança.

Já no dia 09 e 10 vai ser oferecido serviço de Spa Facial e Automaquilagem a partir das 10 da manhã.

Segundo a diretora de Serviços Termais da Secretaria Municipal de Turismo, Rosilene Faria, a programação foi pensada com muito carinho e com a contribuição de várias frentes. “Preparamos dias de cuidado e atendimento as mulheres, com orientações sobre saúde e violência e claro cuidando dessas mulheres para um dia diferente. Todas que estiverem passando podem ser atendidas.”

LOCAL: PRAÇA DOM PEDRO II (MACACOS)

08/03/2023

08:00 às 12:00

Sec. de Saúde: orientações sobre câncer de colo de útero e mama, Infeccções Sexualmente Transmissíveis (IST) e mensuração da Pressão arterial.

08:00 às 12:00

PUC Minas: orientações curso Direito, sobre Violência contra mulher, direitos e deveres.

08:00

Ginástica para mulheres

19:00

Aula de Ritmos e Brindes

09/03/2023 e 10/03/2023

10:00 às 16:00

Spa Facial e Auto maquiagem

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas