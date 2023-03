SEMOSP realiza operação tapa-buracos em diversas localidades do município de Três Corações

A SEMOSP segue dando continuidade ao trabalho de manutenção e conservação das vias públicas, limpeza urbana e operação tapa-buracos.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, continua realizando a operação tapa-buracos em diversos bairros. Após o período de grande incidência de chuvas, a equipe tem intensificado as ações para cumprir as demandas nas vias da cidade.

Acompanhe um pouco do trabalho realizado durante a semana. As fotos registram as equipes nos bairros Alto da Boa Vista, Jardim Eldorado, Santo Afonso e São Sebastião e também ao longo da Av. Guatemala.

A SEMOSP segue dando continuidade ao trabalho de manutenção e conservação das vias públicas, limpeza urbana e operação tapa-buracos, que são contínuos e se estendem por toda a cidade buscando atender da melhor maneira a população tricordiana.

Fonte: Prefeitura de Três Corações