Secult lança três editais que totalizam investimentos de R$ 750 Mil, em Poços de Caldas

Secretaria Municipal de Cultura já investiu aproximadamente R$ 1,7 milhão em diversos editais, como Julho Fest e patrocínio a projetos culturais, alcançando R$ 2 milhões, incluindo despesas de produção e infraestrutura.

A Secretaria Municipal de Cultura lançou, nesta quinta-feira (22), três editais de fomento à produção artístico-cultural poços-caldense, que vão totalizar investimentos de R$ 750 mil. O edital 9/2022 é voltado à valorização e difusão das manifestações da cultura tradicional. Já os editais 10 e 11 visam compor a programação artística dos 150 anos de Poços de Caldas.

Até o momento, a Secretaria Municipal de Cultura já investiu aproximadamente R$ 1,7 milhão em diversos editais, como Julho Fest e patrocínio a projetos culturais, alcançando R$ 2 milhões, incluindo despesas de produção e infraestrutura. Até o final do ano, a previsão é chegar a R$ 3 milhões para a área. “Assumimos o compromisso com o Conselho de Política Cultural e diversos segmentos artísticos de dobrar os valores para a Cultura em 2022 e, até o final do ano, vamos chegar a R$ 3 milhões em investimentos com recursos próprios nesta área”, destaca o prefeito Sérgio Azevedo.

O secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra, informa que o edital 9/2022 está em consonância com as discussões da IV Conferência Municipal de Cultura, realizada em março deste ano, e prevê a efetivação das políticas públicas para a cultura local com enfoque na valorização e difusão das manifestações da cultura tradicional, no fortalecimento dos territórios culturais, na prestação de serviços dos mestres das culturas tradicionais e na formação de público.

“Já os editais 10 e 11 visam à contratação de artistas locais que vão integrar a programação do sesquicentenário de Poços de Caldas. Para esses editais, os critérios de seleção foram atualizados para destacar os artistas poços-caldenses premiados, indicados e com atuação regional, estadual e nacional”, explica.

Os editais foram publicados no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (22) e estão disponíveis no link https://bit.ly/3DKkhUG. Informações adicionais poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Cultura, pelos telefones (35) 3697-2389/2335, pelo

Whatsapp (35) 3697-2335, das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira ou pelo e-mail: secultpocos@gmail.com.

Valorização e difusão da Cultura Tradicional

Para o edital Secult 9/2022 serão selecionadas até 25 propostas coletivas que tenham como objetivo a difusão de pautas relevantes da Cultura Tradicional, em suas diversas categorias, como artes da cura; artes e artesanato; culinária tradicional; manejo, plantio e coleta de recursos naturais; medicina popular; música, cantos e danças; rituais, festejos e manifestações. As propostas selecionadas através deste edital terão o valor pré-estabelecido de R$ 10 mil.

Para este edital, as propostas serão acolhidas no período de 22 de setembro até 18h de 11 de outubro 2022. As propostas poderão ser inscritas mediante dois formatos: digitalmente, a partir do preenchimento digital do formulário-padrão, disponível no link https://forms.gle/bAWXbtNPULNGUqNb9 ou presencialmente, na Secretaria Municipal de Cultura, no Espaço Cultural da Urca. Está previsto o investimento de R$ 250 mil nesse edital.

150 anos de Poços de Caldas

As festividades em comemoração aos 150 anos de Poços de Caldas serão realizadas no município de Poços de Caldas, de 2 a 6 de novembro de 2022, pautadas nas diretrizes do Sistema Municipal de Cultura, com enfoque na valorização dos artistas locais. Para isso, a Secult lançou dois editais.

O edital Secult 10/2022 é voltado para inscrição de propostas destinadas à composição da programação musical das festividades do sesquicentenário da cidade. As inscrições devem ser realizadas de 22 de setembro até 18h do dia 5 de outubro. As propostas deverão ser inscritas mediante preenchimento digital do formulário-padrão, disponível no link: https://forms.gle/vPwGEid2s87YxmKL7, que pode ser acessado no site da Prefeitura de Poços de Caldas www.pocosdecaldas.mg.gov.br no espaço denominado Editais da Cultura.

Além de apresentação e detalhamento da proposta, currículo e capacidade de realização da equipe, este edital prevê novos critérios de pontuação que incluem tempo de atuação, premiações, indicações, obras autorais já lançadas em CD’s, EP’s, singles, etc. e obras musicais lançadas em plataformas de streaming.

O edital 11/2022 visa à inscrição de propostas também para programação de aniversário, nas seguintes linguagens artísticas: teatro, dança, circo, cultura tradicional, artes plásticas, artes visuais, fotografia e gastronomia. As propostas serão acolhidas no período de 22 de setembro até 18h do dia 5 de outubro. As propostas deverão ser inscritas mediante preenchimento digital do formulário-padrão, disponível no link: https://forms.gle/Nk1cNz9c6CcyeTKc6. Para este edital, os critérios de seleção levarão em conta também a relevância da ação proposta para o cenário cultural, com a análise da qualidade da proposta apresentada, conteúdo criativo e sua pertinência para a programação e a temática das festividades dos 150 anos de Poços de Caldas.

