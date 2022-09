Casamento coletivo especial de 150 anos de Poços de Caldas será realizado no dia 9 de novembro

As inscrições dos interessados foram realizadas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

O Casamento Coletivo 2022, edição especial dos 150 anos de Poços de Caldas, será realizado no dia 9 de novembro, às 19h, no Cenacon (Centro Nacional de Convenções, na Avenida Vereador Edmundo Cardillo, 3500). Neste ano, 45 casais foram selecionados para participar da cerimônia ecumênica, seguida de recepção.

As inscrições dos interessados foram realizadas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). A documentação já foi encaminhada para o Cartório de Registro Civil e os casais têm até o dia 20 de outubro para assinar os proclamas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3714-2032.

A Secretaria Municipal de Promoção Social é a responsável pelos preparativos do evento, conforme disposto na Lei Municipal nº 8.257/2006 e no Decreto Executivo nº 8.480/2006. Para participar do Casamento Coletivo, além de estar inscrito no Cadastro Único da Assistência Social (CadÚnico), com atualização nos últimos 12 meses, os interessados devem possuir renda individual igual ou inferior a meio salário mínimo.

Todo o processo de cadastramento, pesquisa, documentação e cerimônia é realizado pela Secretaria Municipal de Promoção Social, em parceria com o Cartório de Registro Civil, sem nenhum custo para os casais que desejam oficializar a união e não têm condições financeiras para arcar com as despesas.

“Neste ano, estamos preparando uma cerimônia ainda mais especial, dentro da programação do aniversário de 150 anos de Poços de Caldas. O casamento coletivo vai reunir 45 casais numa emocionante cerimônia ecumênica, além da oficialização da união”, destaca o secretário municipal de Promoção Social, Carlos Almeida. Cada casal terá direito a cinco convidados.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.