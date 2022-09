Secretaria de Saúde realiza força tarefa vacinal contra a meningite, em Extrema

Somente no último dia 22/09, mais de 2.200 pessoas foram vacinadas em decorrência da ampliação dos horários e diminuição da faixa etária.

Foto: Divulgação Prefeitura de Extrema.

Por ocasião dos repentinos casos de Meningite em Extrema, a Secretaria de Saúde entrou em alerta e todos os profissionais da saúde já estão atentos quanto aos 4 casos identificados e 2 óbitos, reforçando o isolamento destes casos, fornecendo atendimento 24h e angariando a vacina para ser aplicada para boa parte da população não vacinada.

Sabe-se que a vacina da meningite é destinada para o público infantil, dos 3 meses aos 14 anos, 11 meses e 29 dias, contudo como houve uma exceção, o Ministério da Saúde, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais determinaram essa faixa etária vacinal de 15 a 59 anos, levando em consideração os casos obtidos em Extrema e autorizando a ação de intensificação da vacina.

Em razão disso, desde o último dia 17 de setembro, foi iniciada a vacinação contra a Meningite, com o foco na prevenção e impedimento da disseminação da doença meningocócica. 6.840 pessoas, entre 59 e 15 anos, foram imunizadas até o fechamento dessa matéria, visto que as equipes das Salas de Vacina estiveram numa força tarefa, ampliando os horários e reduzindo a faixa etária para atender a população em larga escala.

Somente no último dia 22/09, mais de 2.200 pessoas foram vacinadas, contando com a aplicação das doses nas Salas de Vacina da Vila Esperança, Ponte Nova, Mantiqueira, Roseira, Tenentes II, Vila Rica, Sala Central e outras Unidades (visto que houve uma ação de vacinação volante).

A vacinação acontecerá de domingo a domingo, contudo de segunda a sexta-feira a imunização ocorrerá das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 22h e aos finais de semana das 8h30 às 16h30, sendo que a quadra, ao lado da Sala de Vacina, a princípio será a sede principal da imunização ao longo dessa ação intensificadora.

Mediante as outras 6 Salas de Vacina, os profissionais estarão atendendo das 8h até as 16h30 de segunda a sexta-feira. Lembrando que grávidas, puérperas e lactantes poderão tomar a vacina com a apresentação de prescrição médica.

As equipes de Vigilância Epidemiológica, inclusive, já estão se deslocando e levando a vacina aos funcionários de algumas empresas locadas no município, o que até o momento já imunizou 222 pessoas, numa ação realizada nas empresas Netshoes, Dafiti e Bauducco.

Fonte: Prefeitura de Extrema.