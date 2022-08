Secretaria de educação está selecionando voluntários para programa de alfabetização, em Andradas

Interessados poderão se inscrever até o dia 31 de agosto, apresentando a documentação necessária (disponível no edital) na sede da Secretaria de Educação.

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Andradas comunica que a partir do dia 25 de agosto, estarão abertas as inscrições do Programa Tempo de Aprender, que visa selecionar voluntários para atuar nas escolas do município como Assistentes de Alfabetização.

No total, há 1 vaga disponível, para atuar na Escola Municipal “José Bonifácio – segundo endereço – Distrito do Campestrinho”. Os interessados poderão se inscrever até o dia 31 de agosto, apresentando a documentação necessária (disponível no edital) na sede da Secretaria de Educação, das 12 às 18 horas, de segunda a sexta-feira.

Mais informações no telefone (35) 3731.2082, no mesmo horário e período citado acima.

O edital completo pode ser acessado, clicando nesse link.

Fonte: Prefeitura de Andradas.