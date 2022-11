Secretaria de Educação divulga lista de unidades premiadas na 3ª edição do Prêmio Escola Transformação 2022

Serão 350 premiações, de R$ 100 mil, distribuídas para 290 escolas estaduais nesta etapa.

Foto: SEE-MG / Divulgação.

As escolas estaduais aptas a concorrer na terceira edição do Prêmio Escola Transformação 2022 já podem consultar os nomes das instituições vencedoras. A lista oficial foi divulgada pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), na página 26 do Diário Oficial do Estado de sábado (26/11).

Nesta edição, serão concedidos 350 prêmios, distribuídos para 290 escolas, divididos por nível de ensino, categoria de premiação e porte da instituição. Cada unidade receberá R$ 100 mil em dinheiro, por premiação, para serem usados no desenvolvimento de projetos pedagógicos, conforme orientação e critérios estabelecidos no Portfólio Pedagógico da SEE-MG. Confira a lista de premiadas neste link.

A iniciativa tem por objetivo reconhecer e premiar experiências de sucesso das escolas públicas estaduais de Minas. Os destaques vão para os resultados de desempenho nas avaliações aplicadas na rede e nos resultados parciais de fluxo escolar nos seguintes níveis do ensino: anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental e ensino médio.

A superintendente de Avaliação Educacional da SEE/MG, Julia Drumond, destaca a importância da participação das escolas nas avaliações e o fomento ao desenvolvimento de projetos pedagógicos nas escolas. “A Secretaria de Estado de Educação parabeniza todas as escolas vencedoras e os esforços de toda rede estadual de ensino em prol da melhoria da qualidade da educação”, detalhou Julia.

Premiação

A premiação das escolas é feita a partir do Índice Escola Transformação (Inest), que leva em consideração os indicadores de fluxo e desempenho dos estudantes. Nesta terceira edição, o prêmio é dividido em duas fases e a unidade vencedora pode ser premiada em dois momentos. A escola premiada pelos melhores resultados da Categoria I ou II e, caso apresente melhoria no desempenho do Programa de Avaliação da Rede Pública da Educação Básica (Proeb) 2022, do nível premiado, em relação à edição de 2021, receberá outros R$ 100 mil após a publicação dos resultados em 2023.

Edições

Ao longo deste ano, foram realizadas três edições do Prêmio Escola Transformação 2022. Na primeira edição, as escolas destacadas foram agraciadas com uma menção honrosa. Já na segunda e terceira edições, os prêmios são recursos financeiros para o desenvolvimento de projetos pedagógicos. Ao todo, o programa distribuirá mais de R$ 105 milhões entre mais de mil premiações a escolas da rede estadual.

Participam da iniciativa as escolas de ensino regular que possuam dez ou mais estudantes matriculados no 5º ano do ensino fundamental, no 9º ano do ensino fundamental ou na 3ª série do ensino médio (tradicional e integrado), desconsideradas as turmas multisseriadas ou de correção de fluxo e as turmas de educação especial.

Fonte: Agência Minas.