São Lourenço recebe certificado de cidade amiga do audiovisual

Foto: Prefeitura de São Lourenço

São Lourenço acaba de receber o selo de cidade amiga do audiovisual. O certificado é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult), por meio da Empresa Mineira de Comunicação (EMC).

O projeto trabalha o desenvolvimento de políticas de audiovisuais e os benefícios do setor. Os gestores municipais fizeram cursos e foram preparados para trabalhar com o audiovisual em contexto estadual, nacional e internacional. A capacitação também tratou dos benefícios e impactos econômicos que as locações propiciam, fortalecendo o turismo cinematográfico, com práticas que facilitem e atraiam produções nas suas localidades.

O certificado foi entregue no 4° Encontro de Gestores Municipais de Cultura e Turismo e Circuitos Turísticos de Minas Gerais, realizado no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, entre os dias 28 a 30 de março, pela Secult. O evento também abordou, através de palestras e rodas de conversa, aspectos para ajudar na evolução do cenário cultural e turístico de todas cidades presentes na reunião. Na área da cultura, o evento forneceu informações sobre temas como a Lei Paulo Gustavo e outros incentivos que serão realizados em 2023 pelo Governo de Minas para os municípios.

Segundo a Secretária de Cultura e Patrimônio de São Lourenço, Renata Costa Prado, o selo é um reconhecimento e de extrema importância para São Lourenço e ressaltou que a capacitação foi muito importante, principalmente porque no começo do ano São Lourenço foi escolhida para ser cenário da novela da Globo “Amor Perfeito”. “Temos muito apoio em São Lourenço. O Prefeito Lessa acredita e apoia e muito o setor cultural e sabe da importância desse selo para nossa cidade, para o desenvolvimento econômico e ele nos dá todo apoio para o que desenvolvemos na cidade. A gente não tinha noção do que envolve uma produção audiovisual, essa capacitação foi muito importante para nos prepararmos e recebermos bem as equipes. Foram muitos conhecimentos adquiridos. Vamos continuar nos aprimorando para que o município possa fazer novas captações de projetos audiovisuais”, explica a Secretária.

Fonte: Prefeitura de São Lourenço