Intercambistas conhecem a Cidade Universitária

Foto: Unis

No dia 04 de agosto, recebemos na Cidade Universitária um grupo dos novos alunos intercambistas do Grupo Unis, que vão estudar durante um semestre em Varginha, através do nosso programa de Mobilidade Acadêmica Internacional e Nacional.

Neste grupo, recebemos quatro alunos da Colômbia, três do Paraguai, um do Chile e uma aluna brasileira que fez a mobilidade nacional.

Durante a visita à Cidade Universitária, o grupo conheceu o Presidente do Grupo Unis, Prof. Dr. Luiz Carlos Vieira Guedes, o Pró-reitor de Graduação Presencial, Prof. Me. Ricardo Morais Pereira, a equipe do Departamento de Relações Internacionais e receberam todas as informações sobre a instituição.

Fonte: Unis