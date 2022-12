Restaurante Popular terá almoço especial de Natal e Ano Novo

Almoço de Natal já é tradição no Restaurante Popular.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

Já é tradição em Poços de Caldas o almoço especial de Natal do Restaurante Popular Elza Monteiro Ferreira. Neste ano, o cardápio oferecido aos frequentadores será frango assado ao molho de laranja, arroz, feijão, farofa natalina, salada de alface e beterraba, além de doce de leite como sobremesa. O almoço especial acontece no dia 24 de dezembro, próximo sábado, já que no feriado do dia 25 (domingo), o local estará fechado.

Um cardápio caprichado e festivo também vai celebrar o encerramento de 2022 e a chegada do Ano Novo, no dia 31 de dezembro, com pernil à Califórnia, cuscuz de legumes, arroz, tutu de feijão, salada de tomate e alface e pudim de sobremesa. No domingo (1º), não haverá funcionamento.

O Restaurante Popular está localizado no pátio do Mercado Municipal e funciona das 11h às 14h. Pessoas com renda de até dois salários mínimos, cadastradas nos CRAS e que fizeram a carteirinha do Restaurante Popular pagam R$ 2,00 pela refeição. Os demais usuários pagam R$ 5,50 pelo prato.

“O almoço especial de Natal já é tradição no Restaurante Popular e acontece desde 2008, quando o equipamento foi inaugurado no município. Além da questão da segurança alimentar e nutricional, o Restaurante Popular atua também na criação e fortalecimento de vínculos para muitas pessoas que vivem sozinhas”, destaca o secretário municipal de Promoção Social, Carlos Almeida.

O Restaurante Popular integra a Política de Segurança Alimentar e Nutricional do município, que visa à efetivação do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde.

Atualmente, são servidas, em média, 850 refeições por dia. “O almoço especial de Natal é um momento de encontro para os frequentadores que criaram um círculo de amizades no local. Além da refeição balanceada e saudável a preço acessível também existe a questão da convivência”, ressalta o coordenador de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Promoção Social, José Porto.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.