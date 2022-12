Banco de Alimentos recebe a doação de 57 kits de higiene pessoal

Kits contêm materiais como creme dental, sabonete, fraldas e absorventes e foram doados pelo projeto “Mãos que ajudam”.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

O Banco de Alimentos de Poços de Caldas recebeu a doação de 57 kits de higiene pessoal, que serão distribuídos a famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica já atendidas pelo equipamento e acompanhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Os kits contêm materiais como creme dental, sabonete, fraldas e absorventes e foram doados pelo projeto “Mãos que ajudam”, organizado e desenvolvido pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

“Normalmente, recebemos doações de alimentos em geral, de empresas, escolas, grupos e pessoas físicas e também de hortifrútis, em parceria com os programas de fortalecimento da agricultura familiar. Mas, desta vez, recebemos a doação de materiais de higiene, que auxiliarão bastante as famílias atendidas pelo Banco de Alimentos”, destaca o coordenador de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Promoção Social, José Porto.

Esta foi a 20ª edição do projeto “Mãos que ajudam”. Criado no Brasil em agosto de 2000, a iniciativa realiza ações humanitárias e sociais que mobilizam milhares de voluntários em todo o país. Neste ano, o projeto organizado em Poços de Caldas teve como foco o fortalecimento da mulher, em parceria com órgãos públicos e empresas privadas.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.