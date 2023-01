Provias completa nove meses com 18 obras já concluídas

Programa que conta com cerca de cem empreendimentos está recuperando a malha rodoviária nas regiões mais críticas do estado.

Foto: DER-MG / Divulgação.

Com nove meses de obras, o Provias já transformou a realidade de várias regiões mineiras com obras de recuperação e pavimentação de rodovias estaduais. O pacote de melhorias conta com cerca de cem empreendimentos espalhados por todo estado e investimentos da ordem de R$ 2 bilhões.



Até o momento, 18 obras já foram concluídas, 47 estão em andamento, 12 estão prestes a iniciar e 26 em fase de elaboração de projeto e licitação. As intervenções visam atender, nesta primeira fase, as rodovias em situação mais crítica na malha rodoviária mineira. Ao todo, serão mais de 1,7 mil quilômetros de rodovias restauradas e mais de 800 pavimentados.



“Uma das prioridades do Governo de Minas é promover melhorias no transporte e mobilidade da população. Para isso, a atual gestão vem fazendo investimentos e avançando com entregas de obras. É uma grande transformação devido a importância das estradas e rodovias na vida dos cidadãos e no desenvolvimento econômico das regiões por onde passam, escoando a produção, gerando crescimento, emprego e renda”, avalia o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG), Rodrigo Tavares.



Entregas

Entre os trechos concluídos estão as obras de intercessão com a BR-040 e os serviços de condicionantes ambientais da rodovia AMG-3085, que dão acesso ao Aeroporto Regional da Zona da Mata, em Goianá. Ainda nesta região, também foram concluídas as obras de recuperação funcional da MG-265, entre Carangola e Divino.

No Norte do estado, o DER-MG concluiu as obras de implantação e pavimentação das vias laterais do Contorno de Montes Claros, sendo duas pistas de 4,63 quilômetros cada, com investimentos de R$16 milhões.



Os 45,4 quilômetros de extensão do trecho da MGC-367, entre Bocaiúva e Couto de Magalhães de Minas, no Vale do Jequitinhonha, já passou por melhorias com a recuperação funcional. Após corrigir as imperfeições e nivelar a pista, as equipes de trabalho aplicaram a camada asfáltica e na sequência foi implantada nova sinalização. A recuperação deste trecho teve o aporte de 19,64 milhões.

Sul de Minas

Já no Sul de Minas, as obras já foram finalizadas na LMG-883, entre o entroncamento com a MG-347 e Dom Viçoso e na MG-290 em Jacutinga, trecho de acesso ao distrito industrial.

Na região Central e na RMBH já estão finalizadas as obras na MG-040, entre Crucilândia e o perímetro urbano de Itaguara. Neste segmento, 17,6 quilômetros passaram por reforma com a recuperação do asfalto e reforço de sinalização.

No Centro Oeste do estado, as obras na MG-431, acesso secundário de Itaúna com extensão de 1,4 quilômetros, já foram concluídas. Além deste trecho, as obras já foram finalizadas na rodovia municipal em Bambuí, acesso ao hospital São Francisco de Assis.

Um trecho de 25,7 quilômetros da LMG-740, conhecida como Rodovia do Leite, em Lagoa Grande, no Noroeste de Minas, ganhou nova pavimentação. Com investimentos de mais de R$ 4,91 milhões, a obra trouxe mais segurança e conforto para os usuários.

Além de todas as intervenções citadas, o DER-MG concluiu diversos trechos e segue com as obras de pavimentação em todas as regiões de Minas.

Provias

Considerado o maior programa de recuperação rodoviária da última década, o Provias, do Governo de Minas, tem como objetivo reverter a situação precária em que se encontram muitas rodovias mineiras devido ao baixo investimento realizado por gestões anteriores na manutenção das estradas. O programa leva mais segurança e investimentos para o estado.

O programa conta com R$ 2 bilhões em investimentos, que estão sendo aplicados em mais de cem intervenções em rodovias de Norte a Sul do estado.

Dos recursos destinados ao Provias, R$ 1,4 bilhão é originado do Acordo Judicial assinado com o objetivo de reparar danos decorrentes do desastre de Brumadinho, que tirou 272 vidas e gerou uma série de impactos sociais, ambientais e econômicos na bacia do Rio Paraopeba e em todo o estado de Minas Gerais.

Além disso, cerca de R$ 120 milhões têm origem no Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) firmado entre o Governo de Minas e a Fundação Renova. O restante é fruto de convênios e emendas parlamentares estaduais e federais, parcerias com empresas e convênios com prefeituras.

Fonte: Agência Minas.