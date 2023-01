Samu já registra mais de 3 mil trotes neste mês

No Sul de Minas, são 153 cidades atendidas.

Redação CSul / Foto: Marcus Ferreira/Agência Minas

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que, atende 153 cidades do Sul de Minas tem sido alvo de trotes. Conforme dados do CISSUL até o último dia 25, já haviam sido registrados 3.835 ligações criminosas. O número representa 18,42% dos telefonemas neste mês.

Em relação aos últimos dois meses, a porcentagem não apresentou queda, em novembro foram 1.969 ligações, equivalente a 8,92% dos atendimentos, em dezembro foram 4.016 trotes, ou seja 15% dos telefonemas.

Crime

O trote aos serviços de emergência é um crime previsto no Código Penal. Quando identificado, o autor é enquadrado no artigo nº 340 do Código Penal: falsa comunicação de crime ou de contravenção, cuja pena é detenção de um a seis meses ou multa.