Prefeitura realizará palestra “Como alavancar o turismo e a economia através das parcerias públicas e privadas”, em Itajubá￼

Palestra terá como público-alvo os empreendedores e comerciantes, mas será aberta ao público em geral.

Foto: Divulgação Prefeitura de Itajubá.

A Prefeitura de Itajubá realizará no próximo dia 28 de setembro, às 19h30, no Teatro Municipal, a palestra “Como alavancar o turismo e a economia através das parcerias públicas e privadas” com o consultor e estrategista na área de Turismo, Ângelo Sanches Thurler.

A palestra terá como público-alvo os empreendedores e comerciantes, mas será aberta ao público em geral.

A entrada será gratuita, bastando levar 1 brinquedo que será posteriormente doado a crianças de famílias carentes.

Sobre o palestrante

Ângelo Sanches Thurler é consultor e estrategista nas áreas de Economia Criativa, Desenvolvimento Econômico e Turismo. É o atual Presidente Nacional da Anseditur (Associação Nacional de Secretários e Dirigentes Turísticos do Brasil). Foi Secretário de Turismo e Cultura da cidade turística de Canela (RS) e gerente de Comunicação e Imprensa na Prefeitura de Gramado (RS). Formado em Comunicação e Marketing, atua como Jornalista, Gestor em Turismo, Planejamento Estratégico, Coaching e em Programação Neurolinguística. Em 2021 foi contemplado pela Panrotas & Elo como um dos 100 mais poderosos influenciadores do turismo brasileiro. Recebeu o Prêmio Profissionais Visionários do ano de 2021 no Brasil.

Fonte: Prefeitura de Itajubá.