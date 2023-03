Prefeitura prepara pacote de apoio aos proprietários de trailer de lanche

A ação tem o objetivo de ajudar os comerciantes na transição, bem como auxiliar na participação no edital de chamamento referente ao processo de concessão dos espaços que será publicado posteriormente.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET), prepara um pacote de apoio aos proprietários dos trailers de lanche que estão de mudança do Parque José Affonso Junqueira, próximo ao Palace Casino. A ação tem o objetivo de ajudar os comerciantes na transição, bem como auxiliar na participação no edital de chamamento referente ao processo de concessão dos espaços que será publicado posteriormente.

Na manhã desta segunda-feira (20), dando continuidade as tratativas de planejamento de ações que auxiliem os proprietários de trailers, uma força tarefa esteve reunida na sede da SEDET para alinhar os detalhes da ação. O programa consiste na disponibilização de uma linha de crédito no valor de até R$ 150 mil com juros abaixo do mercado por meio de parcerias com instituições financeiras, a liberação de cursos gratuitos de capacitação aos proprietários e colaboradores que trabalhavam nos trailers, e ainda uma palestra específica para auxiliar na participação do edital do chamamento público que determinará a concessão dos novos quiosques que serão construídos no projeto da Alameda Poços.

O secretário interino de desenvolvimento econômico e trabalho, Franco Martins, ressaltou a importância do apoio nesse momento: “A ideia principal é criar mecanismos que possam trazê-los para a formalidade e que fomentem seus empreendimentos, para que assim, possam se manter ativos no mercado nesse momento de mudança, através de parcerias com instituições financeiras com abertura de crédito para levantarem capital necessário para implementar novas operações em novos locais”, informou Martins.

“Além disso, vamos capacitar de forma gratuita todos os profissionais que trabalham nos trailers, não só os proprietários que terão a oportunidade de realizar cursos de gestão empresarial, como os colaboradores que poderão optar em diversos cursos, desde no próprio setor de alimentação, ou até mesmo outro ramo de atividade para que realmente tenham a oportunidade de permanecerem no mercado de trabalho de maneira qualificada”, finalizou o secretário.

O pacote com as medidas que serão divulgadas nos próximos dias, tiveram as tratativas iniciadas em meados de janeiro onde participaram diretamente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, a Agência de Desenvolvimento de Poços de Caldas, a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária, o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), a instituição de ensino Nubbi e o banco Sicredi.

A linha de crédito disponibilizada, que pode chegar até R$ 150 mil, também será liberada para os artesões que possuam estandes no Véu das Noivas, ressaltando que cada comerciante (artesão ou dono de trailer) deve procurar diretamente a instituição bancária credenciada para a liberação de crédito.

Até o momento, o banco Sicredi se disponibilizou a oferecer o crédito aos empreendedores, porém, caso haja outras instituições interessadas, as mesmas devem entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho para maiores informações.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas