Análise do impacto dos jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar 2022 sobre as cargas do sistema elétrico em Poços de Caldas

Redução significativa foi devido ao dia da semana, uma sexta-feira e claro, devido à importância do jogo.

Foto: CSul.

No jogo do Brasil x Croácia, pelas quartas de final da copa, marcado para às 12h, houve a maior redução de carga de todos os jogos do Brasil na copa, chegando a 36% abaixo da carga normal. A redução média no dia chegou a 4%. As análises foram realizadas pela DME Distribuição S.A, concessionária responsável pela distribuição e por uma pequena parte da geração de energia elétrica para todo o município de Poços de Caldas.

A redução significativa foi devido ao dia da semana, uma sexta-feira e claro, devido à importância do jogo. No gráfico é possível perceber que desde às 9h30 a carga já apresentava um valor abaixo da curva de carga normal.

Podemos perceber também que com a eliminação do Brasil, muitos planos de festas e comemorações foram frustrados, fazendo com que às 17h a carga já estivesse normalizada.

Um resumo de todas as curvas de carga dos jogos do Brasil na copa, chegamos a redução média nos 5 jogos de 4,2% da carga normal, a média do pico de queda durante os jogos foi de 32,4%, sendo o maior pico no último jogo e o menor pico no jogo entre Brasil e Camarões pelo terceiro jogo da primeira fase, onde o Brasil já estava classificado.

Agora vamos aguardar a Copa de 2026 para o tão sonhado #hexa !

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.