Prefeitura disponibiliza curso de reciclagem para monitor de transporte escolar

Curso conta com a participação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, realiza a reciclagem e treinamento para os monitores de transporte escolar nesta quinta e sexta-feira (26 e 27).

O curso conta com a participação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que trouxe pautas como o atendimento a primeiros socorros voltados para crianças, principal público atendido pelos monitores de transporte escolar.

A grade pedagógica do curso ficou por conta da própria Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes e foi ministrada pela Educadora de Trânsito Vera Machado, que trouxe em pauta temas como o papel do monitor de transporte escolar, responsabilidades, competências, como mediar conflitos e colaborar para um transporte seguro.

O Secretário Municipal de Trânsito e Transporte, Márcio Eli Barbosa Júnior, ressalta que o curso atende às exigências da Lei Municipal nº 4.660/2008 e é um incentivo para quem irá trabalhar com esse tipo de transporte. “Para fazer a renovação do credenciamento do transporte escolar é indispensável que o monitor realize este curso. Mesmo sendo de responsabilidade dos proprietários dos veículos que realizam esse tipo de transporte, pensando na segurança dos alunos transportados e em torná-lo mais acessível e democrático, a Prefeitura de Pouso Alegre disponibilizou este importante curso aos monitores”, salienta.

A monitora Cintia Aparecida dos Reis Borges atua há cinco anos com transporte escolar e realiza a reciclagem todos os anos. “O curso é importante para atualizarmos os conhecimentos e tomarmos os devidos cuidados com as crianças que vão na van. Cada ano a gente tem um novo aprendizado”, destaca.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.