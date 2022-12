Prefeitura de Pouso Alegre recebe veículo através de Edital de Chamamento Público do Governo Federal

Carro foi entregue a Secretaria Municipal de Políticas Sociais nesta quarta-feira (14).

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

A Prefeitura recebeu um veículo que irá compor a frota do Conselho Tutelar de Pouso Alegre. O carro foi entregue a Secretaria Municipal de Políticas Sociais nesta quarta-feira (14), em Betim, pelo Governo Federal, após o município demonstrar interesse e ser contemplado na 1ª Convocação dos classificados no Edital de Chamamento Público SNDCA nº 1/2021, conforme publicação da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no Diário Oficial da União.

O veículo modelo Cronos Drive 1.3 L Flex é equipado com cadeirinha infantil. Além dele, o Governo Federal irá encaminhar os seguintes equipamentos: 5 computadores desktop, 1 impressora multifuncional, 1 refrigerador, 1 bebedouro, 1 TV Smart 50” e 1 aparelho de ar condicionado portátil.

“Com a oportunidade de fortalecer a equipagem do Conselho Tutelar, o município formalizou a manifestação para concorrer ainda em março do corrente ano a qual veio a se consagrar apto para ser contemplado com os bens listados no edital. Devido ao período eleitoral o Governo Federal fez a reprogramação da data de entrega do veículo e em 12 de dezembro do corrente ano, o município foi comunicado para realizar a retira no dia 14, onde então pode trazer ao município o veículo mencionado com a finalidade de utilização pelo Conselho Tutelar, e que os demais itens serão entregues na localidade do município ainda este mês de dezembro, conforme comunicado recebido em 13 de dezembro de 2022”, explica a Secretária de Políticas Sociais, Marcela Nascimento.

A Conselheira Tutelar Coordenadora, Pollyanna Ramos Ferraciolli Teobaldo, pontua que “a participação do município através da Secretaria de Políticas Sociais é uma demonstração de que a gestão se preocupa em aproveitar as oportunidades buscando melhorias para ações do Conselho Tutelar garantindo o aprimoramento do atendimento voltado às crianças e adolescente, bem como a qualidade do serviço ofertado a comunidade. Na visão do colegiado a aquisição deste veículo é de extrema relevância para todos no exercício do trabalho que funciona 24 horas por dia, incluindo os finais de semana e feriados sem interrupção”.

