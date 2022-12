Professor Lúcio Caldeira lança o seu quarto livro em evento no Via Café Garden Shopping

Obra é destinada a executivos, professores e estudantes interessados em adquirir uma visão sistêmica sobre o assunto.

Na última quinta-feira (15/12), aconteceu o evento de lançamento do livro “Estratégia Planejada”, de autoria do Prof. Lúcio Caldeira, do Centro Universitário do Sul de Minas (Unis).

Realizado na Unidade Avançada do Unis no Via Café Garden Shopping, em Varginha, o evento contou com a presença de familiares e amigos do autor, além de diversos colaboradores e professores do Unis que prestigiaram o lançamento da quarta obra escrita pelo Prof. Lúcio Caldeira, que também é autor dos livros “A Guerra do Café”, “Revoluções no Café” e “Batalhas do Futebol”.

Com o subtítulo “promovendo o alinhamento entre estratégias empresarial, de posicionamento e estrutural”, em “Estratégia Planejada” o autor faz contribuições para o pensamento estratégico, além de proporcionar uma viagem por este universo, em uma obra profunda sobre a Administração Estratégica.

“O livro apresenta uma nova abordagem sobre o planejamento, já que a estratégia é dividida em duas partes: a empresarial e a competitiva. A empresarial decide em que negócios uma organização deve atuar; a competitiva escolhe a maneira ideal para competir nesses negócios. Por sua vez, a estratégia competitiva é apresentada e analisada sob duas perspectivas: a estratégia de posicionamento e a estrutural. A de posicionamento tem a função de criar vantagem competitiva; a estrutural deve ser a base dessa vantagem. A primeira tem o objetivo de gerar volume de vendas e faturamento; a segunda busca o alinhamento e a sincronia interna para produzir lucro”, explica o autor.

A obra é destinada a executivos, professores e estudantes interessados em adquirir uma visão sistêmica sobre o assunto, que exige amplitude na análise, pensamento relacional e interdisciplinar e capacidade para estabelecer conexões, permitindo uma verdadeira viagem pelo mundo da estratégia.

Além de poder ser adquirido com o próprio autor, o livro está sendo comercializado na versão impressa através do site da Editora Viseu e pela rede de lojas online parceiras: Amazon, Americanas, Magazine Luiza, Shoptime e Submarino. Em formato e-book, a obra pode ser adquirida nos seguintes locais: Amazon, Apple, Barnes & Noble, Google, Kobo, Livraria Cultura e Wook.

