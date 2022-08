Prefeitura de Pouso Alegre oficializa doação de terreno para construção do Hospital Oncológico

Terreno possui 2,8 mil m² e fica localizado em frente a UPA e ao lado do Hospital Samuel Libânio.

Redação: Luana Mendes / Fotos: Jonaan/ ASCOM PMPA.

Na manhã desta sexta-feira (26), o Prefeito Cel. Dimas, assinou a escritura pública que oficializa a doação de terreno da Prefeitura de Pouso Alegre para a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí (FUVS) com o objetivo da construção do Hospital Oncológico Samuel Libânio.

“É uma grande satisfação formalizar a doação do terreno onde está sendo construído o Hospital Oncológico. Estamos dando continuidade ao trabalho realizado anteriormente e é uma grande alegria o ver sendo erguido”, destaca o Prefeito.

O terreno possui 2,8 mil m² e fica localizado em frente a UPA e ao lado do Hospital Samuel Libânio. A expectativa é que o novo hospital atenda pacientes de 53 municípios.

O Presidente da FUVS, Pythagoras de Alencar Olivoti, disse que “é um dia de grande importância. Traz uma alegria enorme ter pessoas dentro da comunidade que fazem o melhor para todos, principalmente na área da saúde. O hospital vai trazer muitos benefícios a todos”.

Hospital Oncológico Samuel Libânio

Além da doação do terreno, a Prefeitura repassou R$ 13,7 milhões para a execução da obra. “O aporte é de dinheiro próprio do município para que as obras pudessem ser iniciadas e avançadas. Muitos adultos e crianças precisam desse atendimento e queremos que eles tenham toda assistência aqui. É um momento histórico para a saúde de Pouso Alegre e toda região”, pontua o Prefeito Cel. Dimas.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.