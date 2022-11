Prefeitura de Pouso Alegre e Grupo Unissul promovem 1º passeio de cicloturismo

Ingresso será um brinquedo em bom estado, que será doado para uma instituição beneficente da cidade e deverá ser entregue no momento da retirada do kit do evento.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

A Prefeitura de Pouso Alegre em parceria com o grupo Unissul promove a primeira edição do Passeio de Cicloturismo que tem como objetivo trazer aos cliclistas uma opção de interação entre os grupos e adeptos do pedal de toda região. A concentração acontece no dia 6 de novembro, às 7h na unidade do Fátima 1 do Center Box, localizado na R. Cel. Brito Filho, 428 e segue para a praça Dom José D’Ângelo Neto (Praça da Rodoviária), onde será inaugurada a placa de Cicloturismo do Projeto Regional do Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira.

As inscrições estão sendo realizadas através do link: https://bit.ly/3z52CUR ou pelo telefone 35 99751-8848. O ingresso será um brinquedo em bom estado, que será doado para uma instituição beneficente da cidade e deverá ser entregue no momento da retirada do kit do evento. Terão direito ao kit os primeiros 300 inscritos.

Após a inauguração, os participantes percorrerão o trajeto de nível moderado de 36 km em uma rota já frequentada pelos ciclistas locais denominada de “Trilha Dona Malvina”. “O percurso é ameno, em sua maioria terrenos planos de várzeas, tendo sua menor altitude 812 metros e a maior altitude de 920 metros”, conta Ricardo Bustamante, gerente de Turismo.

Ricardo deixa o convite a todos “Venham participar, se divertir e conhecer um pouco mais de Pouso Alegre!”.

O Superintendente de Esportes Rooney Ferreira de Souza evidencia a importância da prática de atividades físicas e reforça o convite do Gerente de Turismo. “É a Prefeitura trabalhando para todos. Participe com gente!”.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.