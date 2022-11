Boticário investe R$ 37 milhões na expansão do centro de distribuição de Varginha

Polo da Beleza de Minas Gerais é ampliado para fomentar estratégia multimarcas e multicanal da empresa.

Foto: Prefeitura de Varginha

Na última sexta-feira (4), estiveram no Centro de Distribuição do Grupo Boticário, o vice-presidente de operações Sergio Sampaio e o prefeito de Varginha, Vérdi Lucio Melo. O evento marca o início de uma nova etapa para a região, que já recebeu milhões de reais em investimentos para o desenvolvimento sustentável e geração de empregos.

A ampliação da estrutura do CD atende ao volume projetado de vendas para os próximos anos, e sustenta a estratégia de multicanalidade e multimarcas do Grupo Boticário. A cidade de Varginha passará a operar mais de 1 milhão de peças por dia para pedidos do Boticário. Os produtos da marca do Grupo enviados para todo o estado de Minas Gerais serão atendidos pelo centro logístico.

“Varginha já é um ponto estratégico para a logística do Grupo Boticário. Essa nova fase deve diminuir o tempo de entrega e garantir o nível de serviço e atendimento para nossos clientes, ampliando a capacidade para esta que é uma das regiões com maior número de consumidores em todo o Brasil”, afirmou Sergio Sampaio, VP de Operações do Grupo Boticário.

O investimento representa um avanço tecnológico importante para a operação do Grupo Boticário. Com novas estações de separação, postos de conferência e até um robô trabalhando no CD da cidade mineira, a capacidade chega a 1,2 milhão de peças por dia, um aumento de 400 mil peças em relação ao projeto inicial. O número de docas também quase dobrou, saindo de 16 para 34, e a área construída foi expandida em 5 mil m², chegando a 24 mil m².

“Em nome de Varginha e toda região, agradecemos muito ao Grupo Boticário pela instalação e consolidação da empresa em nosso município, pois é muito importante a geração de renda e investimentos, aumento da empregabilidade e sobretudo o exercício da responsabilidade social que é uma marca dessa empresa brasileira que, além de prezar pela responsabilidade social, está atenta a novas tecnologias, e na busca do desenvolvimento sustentável”, reforça Vérdi Lucio Melo, Prefeito de Varginha.

Fonte: Prefeitura de Varginha