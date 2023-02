Prefeitura de Extrema realiza projeto de restauração ecossistêmica do Rio Jaguari

Entrevistas serão realizadas nos meses de fevereiro e março, com objetivo de realizar um diagnóstico.

Foto: Prefeitura de Extrema.

O projeto Geração Restauração Jaguari é uma iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Extrema que tem por finalidade responder às demandas da população sobre a adequação ambiental do Rio Jaguari e do seu ecossistema, tanto na zona rural quanto urbana, de modo que possamos compatibilizar o desenvolvimento da cidade com áreas de biodiversidade, áreas verdes, áreas para prática de esportes e áreas de convívio social, e assim ampliarmos a qualidade de vida do município.

Até o momento, foram realizadas as análises ecológicas e de água do rio. Nesta semana, a partir de 14/02, a Prefeitura em parceria com a empresa GKS iniciará uma série de entrevistas com moradores de aproximadamente 700 imóveis ribeirinhos, isto é, aqueles que se encontram a até 50 metros de cada lado do Rio Jaguari em Extrema.

As entrevistas serão realizadas nos meses de fevereiro e março, com objetivo de realizar um diagnóstico, de modo a identificar a condição sanitária e ambiental dos imóveis para embasar futuras melhorias e adequações que irão do tratamento do esgoto sanitário à arborização urbana e a proposição de criação de áreas verdes (incluindo unidades de conservação).

No final do semestre, após a coleta, compilação e análise dos dados das entrevistas, a SMA finalizará um diagnóstico completo que norteará ações para tomada de decisão pelo poder público municipal a fim de obter as melhorias ambientais necessárias.

Fonte: Prefeitura de Extrema.