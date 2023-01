Prefeitura de Extrema assina termo de referência que dá seguimento ao processo de concessão de uma nova empresa que assumirá os serviços da atual concessionária

A assinatura deste termo é mais um avanço da Prefeitura na disputa judicial para a contratação de uma nova empresa que assumirá os serviços da Copasa.

Foto: Prefeitura de Extrema.

Na tarde desta última terça-feira (18), a Prefeitura de Extrema avançou em mais uma etapa no processo de concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, dando encaminhamento para a tão esperada licitação de uma nova concorrência do saneamento do município de Extrema.

Com a aprovação e assinatura do termo de referência, por parte do Poder Executivo, este processo entra em fase final, restando publicar um edital para o lançamento da licitação – no modelo de concorrência pública – para a posterior contratação de uma nova empresa, que assumirá os serviços de abastecimento e saneamento básico em Extrema.

“Consideramos que a ação é uma grande vitória para o município de Extrema, pois a Prefeitura foi à única do Estado de Minas Gerais a quebrar um contrato de concessão com a Copasa”, ressalta o representante do Poder Executivo em vídeo divulgado nas redes sociais.

Desde 2017 o município travou uma disputa na justiça contra a COPASA por contestação da população, em decorrência dos sucessivos cortes de fornecimento de água, bem como pelos contínuos despejos de esgoto sem tratamento em rios e córregos de Extrema.

“O processo ainda não acabou, pois possivelmente a COPASA poderá recorrer, impugnar o edital e tentar inviabilizar esta concorrência, mas estamos preparados para esta disputa e confiantes de que em breve teremos uma prestação de serviços de qualidade para nossa população”, concluiu Priscila Sousa, assessora da Controladoria – Geral do Município.

O novo contrato será resultado de um processo cuidadosamente estudado e planejado, possibilitando que a Prefeitura efetivamente cobre – e receba – um serviço de qualidade da empresa que vencer a licitação, evitando a continuidade dos problemas que o município vem enfrentando.

Fonte: Prefeitura de Extrema.