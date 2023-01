 Sul-Americano de Cross Country em Poços de Caldas conta com grande representatividade

Seleção conta com um integrante muito especial: Manuel Tsiwaro (Barra do Garças-MT).

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

A seleção brasileira que disputará o Campeonato Sul-Americano de Cross Country neste domingo (22/1), no Parque Ecológico Jardim Esperança, em Poços de Caldas, se apresenta na manhã desta sexta-feira (20/1) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e em seguida viajam de ônibus fretado para Poços de Caldas.

Campeão da Copa Brasil Loterias Caixa na categoria sub-18, o atleta de 16 anos é da etnia Xavante, da reserva Sangradou, na aldeia Três Lagoas, ele ainda não fala português. Mesmo assim, tem mostrado nas competições que é uma promessa. “Ele está muito bem. Vai estar melhor ainda no Sul-Americano do que estava na Copa Brasil”, comentou o treinador Sivirino Souza dos Santos. “Ele treina aqui na Vila Olímpica de Barra do Garças há três anos e é um potencial.”

Manuel Tsiwaro conquistou a medalha de ouro da Copa Brasil no dia 11 de dezembro, na cidade de Bragança Paulista (SP), completando o percurso de 6 km em 24:33. Ele dividiu o pódio com Júlio Cesar Souza Ferreira (ASPA-PB), com 24.42, e Adoniram Carey de Oliveira (Jacareí Atletismo/APEF/C&D Bra-SP), com 24.52 – ambos também convocados para a seleção brasileira.

“Ele está em nosso projeto desde 2020. E está em evolução. Ele tem problemas de comunicação. Não fala português direito, não consegue dar entrevistas. Para falar com ele, é necessário ter muita paciência”, brincou o treinador, que mantém trabalho em projetos sociais de reservas indígenas do Mato Grosso.

Além da categoria sub-18, o Sul-Americano terá provas no masculino e feminino do sub-20 e do adulto, além do revezamento 4×2.000 m misto. A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) convocou 37 atletas (19 no masculino e 18 no feminino).

Entre eles estão a paranaense Gabriela Tardivo (IPEC-PR) e o mato-grossense João Brenno de Morais Almeida (ITA-MT), campeões da categoria sub-20 em Bragança.

O Sul-Americano de Poços de Caldas servirá como qualificação para todos os atletas do continente para o Campeonato Mundial de Cross Country, marcado para o dia 18 de fevereiro, em Bathurst, na Austrália. Serão convocados os atletas campeões sul-Americanos, nas provas individuais do adulto e sub-20, desde que sejam cumpridos os requisitos da World Athletics.

A competição de Poços de Caldas será aberta ao público, com entrada franca, sem a necessidade de apresentação de ingresso. O evento terá transmissão ao vivo pelo Canal do YouTube da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). Mais informações, como lista de participantes, programa horário e manual técnico, podem ser obtidas no minissite da CBAt.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.