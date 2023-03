Prefeitura de Alfenas começa a distribuição dos carnês do IPTU 2023

O pagamento poderá ser realizado em uma ou duas parcelas com 15% de desconto.

Foto: Prefeitura de Alfenas

A Prefeitura Municipal de Alfenas, por meio da Secretaria da Fazenda, começou quinta (23/02), a distribuição dos 47.804 carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023 através dos Correios.

O pagamento poderá ser realizado em uma ou duas parcelas com 15% de desconto. O vencimento da primeira parcela será no dia 20 de março e da segunda no dia 20 de abril.

Para quem tem interesse em parcelar a cota única em 2 vezes com desconto deverá comparecer a Central de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda. São indispensáveis a apresentação e devolução do carnê recebido em casa.

Neste ano, o IPTU teve reajuste de 5,97%, referente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)

INTERNET: O contribuinte que não receber o carnê nos próximos dias poderá imprimir o documento também no site da prefeitura www.alfenas.mg.gov.br Carnê IPTU ou procurar o Setor de Arrecadação/IPTU, que fica na rua Juscelino Barbosa, Nº1361.

Sorteio Motos Elétricas

Neste ano será realizado o sorteio de duas motos elétricas 0km nos valores de R$23.800 e R$11.000.

Descrição

Para as pessoas que pagarem o IPTU à vista ou em duas parcelas será sorteada a Moto Elétrica Modelo SH, dois lugares, 3.000 whatts de potência, bateria de lítio, carga de 3 horas para autonomia de 80km e velocidade de 100km/hora no valor de R$23.800,00.