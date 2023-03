UBS regional sul recebe palestra sobre violência contra mulher, em Poços de Caldas

O objetivo é orientar as equipes sobre os tipos de violência a que nossas pacientes possam estar sendo expostas.

Dentro da programação do Dia Internacional da Mulher, a UBS Regional Sul vai sediar no dia 10 deste mês uma palestra sobre violência contra as mulheres. O evento terá participação da delegada Maria Cecilia Gomes Flora, da Delegacia Regional, e da delegada Juliane Emiko, da Delegacia da Mulher.

A palestra é voltada às equipes da UBS Sul, do Cras – Centro de Referência de Assistência Social, das UBS Kennedy 1 e 2, e também da Abaco – Associação Beneficente de Apoio à Comunidade, que atuam na região.

“O objetivo é orientar as equipes sobre os tipos de violência a que nossas pacientes possam estar sendo expostas, identificando a necessidade de acolhimento ainda que elas não relatem explicitamente a demanda durante a consulta”, informa a dentista da UBS Regional Sul, Gislene Barbosa.

“Além disso, caso necessite de ajuda, que possamos orientar quais os fluxos de serviços que o município oferece para as mulheres vítimas de violência. Como estabelecemos um vínculo bastante estreito com a população em nosso território é importante que elas vejam na unidade de saúde um local em que elas também possam se segurar e buscarem ajuda sempre que houver necessidade”, acrescenta.

Segundo ela, a palestra será realizada em dois horários, dividindo as equipes para que o atendimento à população não seja comprometido.

