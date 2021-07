Prefeito de Três Corações esclarece situação da retomada das aulas, “espera mais um pouco”

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Gordo Dentista (PSD) pede cautela e diz que rede municipal seguirá no ensino remoto.

Redação CSul / Foto destaque: Reprodução/Prefeitura de Três Corações

Com o fim de julho, surgem questionamentos a respeito da retomada das aulas. Em Varginha, a prefeitura anunciou a retomada das atividades escolares presenciais na próxima segunda-feira (2), nas escolas da Rede Municipal e creches. Conforme a administração municipal, todos os protocolos sanitários estão sendo respeitados.

Em Três Corações, em vídeo divulgado no Facebook da prefeitura, o prefeito Gordo Dentista (PSD), esclareceu a situação sobre autorização do retorno das aulas na rede privada e também, a situação na rede pública. O chefe do executivo aproveitou a oportunidade para solicitar a cautela dos pais e responsáveis em relação à Covid-19, tendo em vista o possível retorno das aulas presenciais.

“A rede pública municipal não vai voltar. Espera mais um pouco. Senhores pais, não deixem seus filhos voltarem para escola”, disse.

Conforme o prefeito, alunos da rede municipal deverão permanecer no sistema remoto de ensino, já se tratando da rede privada, uma liminar que segue na justiça, deve autorizar o retorno das atividades a partir de segunda-feira (2).

“Eu estou liberando, mas depende da liminar. Fui procurado educadamente. Não é através de apito, não é através de ‘buzinaço’, não é através de gritaria que se resolvem as coisas. Mesmo porque, quero deixar bem claro, se eu não quiser, não volta. Mas, usando o bom senso, as aulas particulares retornam na segunda-feira”, disse.