Prefeita Margot Pioli entrega pá carregadeira 0 Km para setor de obras de Andradas

Também foi realizado o sorteio de três motocicletas 0 km, sendo duas para os contribuintes do IPTU e uma para o ISSQN.]

Foto: Prefeitura de Andradas.

Nesta terça-feira, 27 de dezembro, a Prefeita Margot Pioli entregou à população de Andradas uma Pá Carregadeira zero quilômetro, que será utilizada pelo setor de Obras. Trata-se de um investimento de R$ 835.000,00 (oitocentos e trinta e cinco mil reais), sendo R$ 600.000,00 referentes à emenda parlamentar do Deputado Federal, Lafayette de Andrada, e R$ 235.000,00 são recursos próprios do Município.

“A nossa gestão tem se empenhado para melhorar a oferta dos serviços prestados à população, como também oferecer melhores condições de trabalho para todos os nossos servidores municipais. Aproveito a ocasião para agradecer ao Deputado Federal, Lafayette de Andrada, autor da emenda parlamentar referente a esse investimento, e também ao Vereador, Régis Basso, pelo intermédio junto ao deputado”, destaca a Prefeita Margot Pioli.

SORTEIO DO IPTU

Durante a cerimônia, também foi realizado o sorteio das três motocicletas o km, sendo duas do IPTU e uma do ISSQN. Os contemplados foram:

– IPTU: Espólio de Antônio Torres e Sinésio de Oliveira,

– ISSQN: Terraplanagem Ouro Verde Ltda – ME.

As motocicletas serão entregues na solenidade do aniversário de Andradas em 22 de fevereiro do próximo ano. “Aproveito a ocasião para agradecer a nossa população que realizou o pagamento do IPTU e também do ISSQN, colaborando para o desenvolvimento socioeconômico da nossa Andradas”, finaliza a Prefeita Margot Pioli.

Em 2022, foram arrecadados R$ 10.207.994,67 (dez milhões, duzentos e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos) com o IPTU. Com o ISSQN, foram arrecadados R$ 1.290.248,57 (um milhão, duzentos e noventa mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Esses valores serão revertidos em benefícios para o município, como: obras, aquisição de veículos, máquinas e equipamentos para as áreas de Saúde, Educação, Infraestrutura, Turismo, Cultura, entre outras.

Fonte: Prefeitura de Andradas.