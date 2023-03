Polícia Civil começa a se preparar para receber 599 novos servidores

A instituição começa a se preparar para receber 69 delegados, 242 escrivães, 170 investigadores, dois médicos-legistas, três peritos criminais, além de 38 analistas da Polícia Civil e 75 técnicos assistentes

O quadro de servidores da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) será reforçado com 599 novos servidores, conforme anúncio feito pelo Governo do Estado, nesta quinta-feira (23/3), autorizando a nomeação de aprovados nos concursos em vigor para as carreiras policiais e administrativas.

Dessa forma, a instituição começa a se preparar para receber 69 delegados, 242 escrivães, 170 investigadores, dois médicos-legistas, três peritos criminais, além de 38 analistas da Polícia Civil e 75 técnicos assistentes, conforme ordem de classificação prevista nos respectivos editais, publicados em outubro de 2021 (carreiras policiais) e abril de 2022 (administrativos).

A chefe interina da Polícia Civil, delegada-geral Irene Angélica Franco e Silva Leroy, destaca a importância das nomeações: “Esses novos servidores fazem parte da recomposição da nossa força de trabalho e será um passo importante para o fortalecimento da PCMG”.

