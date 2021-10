Homem é morto após ser amarrado e parcialmente queimado em Extrema

De acordo com a Polícia Militar, Cesar Augusto de Oliveira de 48 anos foi encontrado com as mãos amarradas, com o corpo parcialmente queimado e sem roupas.

Um homem foi localizado morto de forma brutal na madrugada deste domingo (24), em Extrema. De acordo com a Polícia Militar, Cesar Augusto de Oliveira de 48 anos foi encontrado com as mãos amarradas, com o corpo parcialmente queimado e sem roupas.

Segundo a Polícia Militar, a irmã da vítima, que mora no mesmo terreno, disse que não conseguia falar com Cesar e por isso foi procurá-lo na casa dele. Ao entrar no quarto ela encontrou o irmão em cima da cama, com as mãos amarradas e sem as roupas. Parte do colchão também ficou queimado.

A mulher chamou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. A perícia da Polícia Civil também esteve no local e abriu um inquérito para investigar as causas da morte. O corpo foi levado para o IML de São Lourenço (MG

Segundo a Polícia Militar, o carro da vítima foi levado. No início da tarde deste domingo o veículo foi encontrado na Serra do Lopo, em Extrema. O carro também estava parcialmente queimado.

Durante as investigações, amigos disseram aos militares ter visto Cesar por volta de 22h de sábado (23) em um bar. Ele teria saído por volta de 00h45 com um rapaz. Com a ajuda das câmeras de segurança, a PM identificou e localizou o suspeito. O homem de 29 anos estava escondido na casa da mãe dele, também em Extrema.

Segundo a PM, ele contou que foi até o bar para vender o celular por R$ 20 para comprar drogas. A vítima teria convidado o suspeito para ir até sua casa para fazer o uso de entorpecentes. Cesar então teria dito ao homem que não tinha drogas, o que ocasionou uma briga entre eles.

De acordo com a PM, durante a discussão, o suspeito teria dado um “mata-leão” e deixado Cesar desacordado. O homem confessou que amarrou mãos e amordaçou a vítima. O suspeito também disse aos militares que não se lembra de todos os detalhes por ter feito o uso de entorpecentes.

O homem foi preso e encaminhado para a delegacia de Extrema.

Fonte: G1 Sul de Minas/Foto: Reprodução Redes Sociais