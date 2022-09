Poços de Caldas recebe XXI Mostra Nacional de Dança Artística em Cadeira de Rodas e o XXI Campeonato de Dança em Cadeira de Rodas

Eventos com a participação da Adefip vão destacar a Dança Artística em Cadeira de Rodas.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

Nos dias 29 e 30 de setembro, a CBDCR (Confederação Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas) e a Adefip (Associação dos Deficientes de Poços de Caldas) promovem a XXI Mostra Nacional de Dança Artística em Cadeira de Rodas e o XXI Campeonato de Dança em Cadeira de Rodas. Os eventos acontecem no Espaço Cultural da Urca e são abertos ao público. A Mostra acontecerá no dia 29, a partir das 19h. Já o Campeonato, no dia 30, começará a partir das 10h com o apoio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas.

A Mostra reunirá cerca de sete CIAs participantes e a Adefip participará com três dançarinos mirins. Já o XXI Campeonato Brasileiro de Dança em Cadeira de Rodas e o III OPEN de Paradança reunirão atletas dançarinos de várias partes do país, como Paraíba, Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais. A Adefip contará com a participação do atleta Fernando da Silva Pacheco, atendido na Instituição, e que por dois anos consecutivos conquistou a segunda classificação na modalidade individual.

Este ano, além do Fernando, outros atletas da Adefip vão participar também. São eles: Junia Moreira, João Guilherme Dias e André Marinho.

A organização do evento está sob a responsabilidade da presidente da CBDCR, Luciene Rodrigues Fernandes, que chegou em Poços de Caldas com antecedência para acompanhar os ensaios e a preparação para os eventos. A professora Luciene Rodrigues vem contribuindo com a formação das profissionais Juliana Reis e Thais Viti, profissionais de Educação Física, e Marcella Vianna, psicóloga da Instituição, por meio de cursos técnicos online.

Para aprimorar ainda mais a técnica da Dança em Cadeira de Rodas, Juliana Reis e Marcella Viana concluíram a especialização de Dança em Cadeira de Rodas pela UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora), e estão entre os 50 especialistas dessa área no Brasil.

“É muito gratificante ver o resultado de todo trabalho realizado dentro da Adefip e o quanto ele agrega possibilidades de desenvolvimento do indivíduo e como tudo isso beneficia o dia a dia dos atletas e dançarinos”, diz. Juliana Reis. Luciene Rodrigues disse que “é uma honra estar em Poços e contribuir com a organização de um evento que divulga e promove a participação e a inclusão da pessoa com deficiência.”

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.