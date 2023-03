Dupla é presa em Lavras por quatro tentativas de homicídio

Depois desse crime, os suspeitos ainda teriam atuado em outra tentativa de homicídio, no bairro Cohab.

Foto: PCMG

Uma ação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em parceria com a Polícia Militar, resultou no cumprimento de mandados de prisão preventiva expedidos contra dois indivíduos, ambos de 20 anos, investigados por uma tripla tentativa de homicídio, ocorrida no dia 12 de outubro de 2022, e por uma tentativa de homicídio registrada no dia 5 de março deste ano. Um homem, de 23 anos, também foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Durante a ação, deflagrada nesta terça-feira (21/3), em Lavras, Sul do estado, os policiais apreenderam dois revólveres (calibres 32 e 38), uma pistola 9mm, diversas munições, 23 papelotes de cocaína, balança de precisão e celulares. Uma das armas estava em posse do indivíduo de 20 anos, motivo pelo qual ele também foi flagrado por posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada.

Apurações

As investigações iniciaram em outubro de 2022 visando à apuração da tripla tentativa de homicídio ocorrida no dia 12 daquele mês, no bairro Joaquim Sales, em Lavras. Conforme apurado, os suspeitos, envolvidos com o tráfico de drogas no bairro Fonte Verde, teriam atirado contra rivais, apontados como traficantes do bairro Joaquim Sales. Depois desse crime, os suspeitos ainda teriam atuado em outra tentativa de homicídio, no bairro Cohab.

A equipe da PCMG que apura as tentativas de homicídio acredita que a dupla esteja envolvida em uma série de outros crimes contra o patrimônio, juntamente com outros indivíduos ainda não identificados, em diversos municípios do Sul do estado, tais como Perdões, Carmo da Cachoeira e São Tomé das Letras.

Ainda de acordo com as investigações, um dos suspeitos de 20 anos é apontado como líder de uma organização criminosa dedicada não só ao tráfico de drogas, mas também a crimes de roubo e furto. Os três presos pertenciam ao mesmo grupo criminoso.

Fonte: PCMG