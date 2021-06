Poços de Caldas é a cidade com mais mortes por Covid-19 no Sul de Minas

Município superou Pouso Alegre, com 392 vítimas da doença.

Redação CSul/Foto destaque: Luís Guilherme Fernandes Pereira

Pouso Alegre deixou de ser o município com o maior número de óbitos no Sul de Minas, agora Poços de Caldas atingiu a marca, com 392 vítimas fatais da doença. A cidade, também está há um mês com a taxa de ocupação de leitos voltados à doença em 100%.

No site da administração municipal é possível acompanhar o painel da Covid-19, a evolução dos casos, assim como a taxa de ocupação dos leitos.

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura, o município tem 11.725 casos confirmados, 1.369 em acompanhamento e 392 mortes.

De acordo com dados do boletim de Pouso Alegre, o município tem até o momento 391 mortes confirmadas por Covid-19.

A cidade de Itajubá, que já chegou a ser o primeiro município com mais mortes no Sul de Minas, agora contabiliza 379 óbitos em decorrência da doença.

*Com informações: G1 Sul de Minas