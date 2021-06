Prefeito de São Sebastião do Paraíso testa positivo pela segunda vez

De início, o prefeito será afastado até a próxima segunda-feira (28), quando terminará seu isolamento. Conforme a administração municipal, Marcelo Morais está bem.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de São Sebastião do Paraíso

O prefeito de São Sebastião do Paraíso, Marcelo Morais (PSC), foi afastado do trabalho na tarde desta quarta-feira (23) após testar positivo, pela segunda vez, para a Covid-19. Conforme a administração municipal, o chefe do Executivo passa bem e foi submetido a exames.

De início, o prefeito será afastado até a próxima segunda-feira (28). Quando terminará seu isolamento. Morais é um dos prefeitos do Sul de Minas que mais se manifesta a favor das medidas preventivas em relação ao novo coronavírus. Sempre com posicionamento duro e firme à diretriz.

Com informações: G1 Sul de Minas