Poços de Caldas celebra pela primeira vez o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé

Foto/Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Salvaguardar as tradições de raiz africana na cidade, dar visibilidade às diversas manifestações e reverenciar a ancestralidade do povo negro. Esses foram os objetivos do Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, celebrado pela primeira vez em Poços de Caldas e em todo o país, na última terça-feira, 21 de março. Quem passou pela Praça Dom Pedro II pôde acompanhar apresentações diversas que definem a identidade afro-brasileira, como a Capoeira e o Congado, além das manifestações dos terreiros de Candomblé e Umbanda de Poços de Caldas.

O evento foi realizado pelo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e Étnica (Compiré). “A primeira edição do evento foi muito positiva, trazendo para a praça crianças e adultos com o mesmo objetivo de valorizar a nossa cultura e as nossas tradições. Agradecemos a todos os grupos que fizeram parte da programação”, destacou a presidente do Compiré, Maria Augusta Clementino.

A programação contou com a participação dos Caiapós e Congada Mirim da Criativa Idade e do PMJ São José, de capoeira da Casa do Caminho, do Terno de Congo de Santa Bárbara e São Gerônimo e dos terreiros de Umbanda e Candomblé da cidade. “É importante que a gente fortaleça esse movimento voltado para a cultura do negro, contando a nossa história”, ressaltou Airton Domingues, o Mestre Sabiá, que trouxe um grupo de capoeira da Casa do Caminho para se apresentar durante o evento.

“O evento foi lindo, com as crianças dando o exemplo e trazendo essa mensagem importante. Sempre falo da filosofia africana Ubuntu, que diz que eu só existo no outro, só existo porque pertenço. Neste sentido, o evento mostrou exatamente esse sentimento de pertencimento”, comentou o vice-prefeito Júlio César de Freitas, que também prestigiou a programação.

A Lei Federal 14.519/23, que institui o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, a ser comemorado anualmente no dia 21 de março, foi sancionada em 6 de janeiro deste ano. A data coincide com o marco escolhido pela Organização das Nações Unidas (ONU) para, anualmente, instalar uma rede intercontinental de conscientização pelo Dia Internacional contra a Discriminação Racial. A data foi escolhida pela ONU em 1966, em memória das 69 vítimas do massacre de Sharpeville, bairro negro da África do Sul.

O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e Étnica tem como objetivo desenvolver ações voltadas para o combate ao racismo, ao preconceito, às discriminações raciais e, sobretudo, às desigualdades econômicas, sociais, políticas e culturais.