Parada natalina abre “Natal Poços de Luz” nesta sexta-feira (4), em Poços de Caldas

12 grupamentos musicais participarão do evento.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

A Parada de Natal vai abrir oficialmente a programação do “Natal Poços de Luz”, na próxima sexta-feira, 4 de novembro, a partir das 18h30, na Praça Pedro Sanches. Neste ano, 12 grupamentos musicais participarão do evento. Antes do início do desfile será realizado o acendimento oficial das luzes de Natal. A festa começa a partir das 17h, com a Orquestra Românticos de Poços. E o bom velhinho não poderia faltar, é claro! Papai Noel chega às 18h e fica até 20h para a alegria da criançada.

A fanfarra da Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas (Adefip) será a primeira a se apresentar, seguida pela banda da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e das fanfarras das escolas municipais Wilson Hedy Molinari, José Avelino de Melo, Edir Frayha, Irmão José Gregório, Washington Luís, Pedro Afonso Junqueira e Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza, fechando com o Grupo de Escoteiros e Banda de Veteranos.

Realizada na abertura das festividades natalinas, a Parada de Natal costuma reunir grande público na Praça Pedro Sanches, entre moradores da cidade, visitantes da região e turistas vindos de outras localidades para assistir ao desfile, que conta com a participação de bandas e fanfarras de escolas e demais instituições, até mesmo caracterizados especialmente para a data, com gorros de Papai Noel e outros acessórios.

Para o evento, o Departamento Municipal de Trânsito e Transportes (Demutran) informa que, no dia 4 de novembro, o trecho no entorno da Praça Dr. Pedro Sanches, que compreende parte da Avenida Francisco Salles, próximo aos trailers de lanche e Praça Pedro Sanches, passando pela esquina com Rua São Paulo até Rio de Janeiro, ficará interditado para o trânsito de veículos, a partir das 18h. O trecho será liberado após o desfile e acendimento oficial das luzes de Natal.

A Parada de Natal é uma realização da Prefeitura de Poços de Caldas, em parceria pelas secretarias municipais de Educação e Turismo, com apoio da Secretaria Municipal de Defesa Social, por meio do Demutran. Neste ano, o “Natal Poços de Luz” será especial, dentro das comemorações dos 150 anos da cidade. Para o natal do sesquicentenário, fachadas de prédios históricos e os principais pontos turísticos estão recebendo decoração especial.

Confira a programação:

17h – Românticos de Poços

18h- Chegada do Papai Noel

18h30 – Acendimento das Luzes de Natal

19h – ADEFIP

19h10 – APAE

19h20 – Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza

19h30 – E. M. Wilson Hedy Molinari

19h40 – E. M. José Avelino de Melo

19h50 – E. M. Professora Edir Frayha

20h – E. M. Irmão José Gregório

20h10 – E. M. Presidente Washington Luís

20h20 – E. M. Dr. Pedro Afonso Junqueira

20h30 – Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza

20h40 – Grupo de Escoteiros

20h50 – Banda Veteranos.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.