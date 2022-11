Outubro Rosa: alunos de Enfermagem do Unis na prevenção ao câncer de mama

Alunos realizaram testes rápidos para rastreio de infecções sexualmente transmissíveis para as pessoas interessadas.

Foto: Divulgação UNIS.

Durante o mês de outubro, sob a supervisão da enfermeira e professora Graziela Junqueira, os alunos do curso de Enfermagem do Centro Universitário do Sul de Minas (Unis) realizaram eventos nas unidades básicas de saúde na cidade de Varginha e Elói Mendes orientando a população sobre a importância do autoexame das mamas para detecção precoce do câncer de mama e adoção de medidas saudáveis como prevenção.

A Profa. Graziela conta que dentre as atividades, os universitários realizaram um mutirão preventivo para rastreamento do câncer de colo de útero e infecções sexualmente transmissíveis. “Durante a consulta de enfermagem realizamos avaliação das mamas e encaminhamos para mamografia aquelas que entram no grupo de risco. Também ensinamos as mulheres a realizarem o autoexame das mamas, além de orientarmos sobre a importância da utilização dos métodos contraceptivos para evitar infecções sexualmente transmissíveis e gravidez não planejada”, explicou a professora.

Durante as atividades os alunos realizaram testes rápidos para rastreio de infecções sexualmente transmissíveis para as pessoas interessadas. Além de os alunos poderem colocar os conhecimentos em prática, ações como essa contribuem com a comunidade nesta luta tão importante, pois a informação pode salvar vidas.

Fonte: UNIS.