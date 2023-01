Oficina de Teatro Digital estreia nos palcos com apresentação especial no Cine Teatro em Extrema

A apresentação dos alunos contará com cenas gravadas e ao vivo, embalando o público que prestigiará pela primeira vez uma peça de teatro dessa turma.

Foto: Prefeitura de Extrema.

O Cine Teatro de Extrema vai receber, neste sábado (28), a partir das 20h, a apresentação de encerramento da Oficina de Teatro Digital. O evento é uma realização da Secretaria de Cultura, com produção do Grupo Névoa e direção do professor Eduardo Sabion.

A oficina proporcionou a iniciação teatral de mais de 20 alunos, estimulando experimentos virtuais e, claro, a prática de montagem de espetáculos digitais, o que transformou as telas em palcos.

Na plateia, o público poderá ouvir cenas em áudio, assistir a cenas gravadas para as telas e ainda, acompanhar cenas ao vivo, marcando a estreia dos alunos no palco. Ao fim da apresentação todos os alunos receberão os certificados de conclusão da oficina.

O evento servirá também como lançamento da programação virtual que se estenderá entre fevereiro e março, através das plataformas digitais, além disso, cenas criadas pelos próprios alunos e trabalhos dirigidos pelo professor Eduardo Sabion serão divulgadas. Uma peça-filme será publicada no canal do Youtube e uma peça radiofônica, dividida em 5 episódios, será lançada no Spotify.

Os ingressos já se esgotaram no site, porém no sábado (28), 1h antes da apresentação, algumas cadeiras extras serão liberadas para o público que não conseguiu reservar lugar.

Fonte: Prefeitura de Extrema.