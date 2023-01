 Biblioteca Centenário apresenta exposição “100 livros mais emprestados em 2022”, em Poços de Caldas

Exposição reúne os cem títulos mais levados por empréstimo pelos leitores da Biblioteca Centenário, no Espaço Cultural da Urca.

“A horta de Tico, o ouriço” foi o livro mais emprestado na Biblioteca Centenário no ano de 2022. A fofa história infantil que ajuda a criançada a aprender a cultivar verduras e legumes está no topo da exposição “100 livros mais emprestados em 2022”. A obra de Marc Clamens e Laurence Jammes (Editora Carochinha) é um livro interativo que prende a atenção dos pequenos. Enquanto os pais leem a história, a própria criança descobre as fases do plantio dos vegetais através de abas que se movem.

Em cartaz até o final do mês, a exposição reúne os cem títulos mais levados por empréstimo pelos leitores da Biblioteca Centenário, no Espaço Cultural da Urca. A ideia é despertar a curiosidade dos usuários e atuar na busca de novos leitores, dentro da perspectiva de incentivo ao livro, à leitura e à literatura.

Para o público um pouquinho maior, “Diário de um banana”, de Jeff Kinney, a série que é sucesso entre as crianças a partir dos 8 anos de idade e seus 16 volumes aparecem na lista sete vezes. A saga divertida narra as aventuras do garoto Greg Heffley, que enfrenta as dificuldades de entrar no Ensino Fundamental II.

Já para os adultos, o premiado romance brasileiro de 2019 “Torto Arado”, de Itamar Vieira Junior, também aparece na lista. A obra vencedora inclusive do Prêmio Jabuti, conta a história de duas irmãs – Bibiana e Belonísia – marcadas por um acidente de infância, que vivem em condições de trabalho escravo contemporâneo em uma fazenda no sertão da Chapada Diamantina.

Exposição

Quem entra na Biblioteca Centenário já dá de cara com a exposição “100 livros mais emprestados em 2022”, disposta abaixo do mural do escritor Ariano Suassuna. A mostra foi pensada e organizada por toda a equipe da Biblioteca Centenário, não só para registrar o trabalho realizado em 2022, mas principalmente com o objetivo de incentivar a leitura.

“A exposição é uma forma de incentivo para os novos leitores, queremos atrair mais gente para o espaço. Além disso, às vezes a pessoa vem à biblioteca, mas fica em dúvida sobre que título levar ou está iniciando sua trajetória na leitura e pode seguir as sugestões da lista de livros mais emprestados. Também queremos mostrar para o restante dos leitores quais são os materiais que são mais emprestados. A maioria é de livros infantis, mas também temos romances, literatura infantojuvenil, a lista é bem diversificada”, destaca o agente administrativo, Thiago Chuva.

Serviço

Exposição “100 livros mais emprestados em 2022”

Biblioteca Municipal Centenário

Endereço: Praça Getúlio Vargas, s/nº – Centro (no prédio da Urca)

Telefone: 3697-2375

Horário de funcionamento: das 8h às 17h30.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.