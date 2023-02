Nova Secretária de Fazenda assume pasta nesta quarta-feira, dia 01 de janeiro de 2023

Darlene Aparecida Diniz Gouvea assume a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, em substituição a Rodolpho Crepaldi.

Foto: Prefeitura de Lavras.

A partir do dia 1º de fevereiro de 2023, a servidora Darlene Aparecida Diniz Gouvea assume a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, em substituição a Rodolpho Crepaldi, que irá se dedicar as funções de vice-prefeito, colaborando com a administração.

Darlene é formada em Administração pela Fagammon, pós-graduada em Gestão Pública e já atuava na Secretaria como Subsecretária de Planejamento e Orçamento.

“Foi com muita alegria que aceitei o convite da prefeita Jussara Menicucci para assumir a Secretaria; e pretendemos implantar um sistema de governança com muito trabalho, inovação e transparência”, finaliza Darlene.

Fonte: Prefeitura de Lavras.