Trajeto Renda vai beneficiar mais 26 municípios mineiros neste ano

Projeto prevê formar e orientar 3 mil pessoas em vulnerabilidade social a partir de capacitações e iniciativas para promover a geração de trabalho e renda.

Foto: Sedese

Iniciado em 2019, o Trajeto Renda chega à quarta e última etapa em 2023, beneficiando 26 municípios do estado com baixo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).

Inserida no Programa Percursos Gerais: Trajetória para Autonomia, a iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG) integra estratégia do Governo de Minas para reduzir as múltiplas formas de vulnerabilidade social no estado.

Nesta quarta etapa, o projeto vai formar e orientar 3 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social com atividades produtivas em diversas áreas como agricultura, corte e costura, confeitaria e artesanato, entre outras.



Capacitação

Após as fases Mobilização, Assessoramento Produtivo e Dinâmicas de Comercialização, a iniciativa chega à etapa Formação e Orientação.

Criado para fortalecer o desenvolvimento de atividades produtivas, principalmente, de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social, o Trajeto Renda visa promover a geração de trabalho e renda.

Neste momento, os municípios atendidos são ligados a oito Diretorias Regionais da Sedese: Almenara, Araçuaí, Governador Valadares, Timóteo, Muriaé, Curvelo, Metropolitana e São João Del Rei.



Como funciona

A partir de contato com gestores municipais, o projeto estabelece grupos formados por representantes do poder público do município parceiro, sindicatos, associações e membros da sociedade civil.

É este comitê que auxilia a Sedese na identificação das potencialidades e demandas locais com relação às atividades produtivas desenvolvidas no município. A partir daí, um diagnóstico aponta quais atividades serão realizadas pelo projeto, além de outras possibilidades de produção e geração de renda.

Em cada um dos municípios, a criação de planos de ação contêm frentes de trabalho que irão orientar a execução do projeto, de acordo com a realidade municipal. Exemplo é a produção de farinha em municípios que já tiverem esse potencial produtivo, entre outros enfoques pactuados pelo comitê gestor.

“Nas duas últimas semanas, ocorreram reuniões dos comitês gestores locais, com a definição das ações. A partir de abril, serão iniciados atendimentos diretos aos beneficiários do projeto, na busca pela ampliação da inclusão produtiva e da renda das famílias em situação de vulnerabilidade social”, explicou Matheus Nascimento, coordenador do projeto Trajeto Renda.



Assessoria

Identificadas as potencialidades de cada município, o projeto, em parceria com a gestão municipal, identifica o público-alvo beneficiário da ação.

O atendimento direto ao beneficiário começa com o assessoramento produtivo, o que inclui visitas técnicas, oficinas e outras atividades com o intuito de identificar necessidades individuais e fomentar a produção dos participantes.

Em seguida, são organizadas dinâmicas de comercialização como feiras para impulsionar a venda dos produtos. Também serão elaborados cursos de curta e média duração com intuito de desenvolver habilidades relacionadas à melhoria dos processos produtivos, gestão e desenvolvimento de outros negócios.

É importante destacar que o Trajeto Renda contrata terceiros que desenvolvem as atividades nas cidades beneficiadas.

As etapas um, dois e três são realizadas por empresas que disponibilizam um agente para permanecer continuamente no município durante a execução do projeto. A etapa quatro, por sua vez, será realizada por outras empresas, que irão viabilizar os cursos.



Projeção

“Até o fim do ano, a ideia é atender mais de 3 mil pessoas com ações que buscam melhorar produção e comercialização nos municípios beneficiados. Vale dizer ainda que, em 2021 e 2022, o projeto registrou cerca de 8 mil pessoas atendidas. Por isso, estamos trabalhando para contribuir ainda mais para a autonomia das famílias mineiras”, antecipa Nascimento.

Para saber mais sobre o programa Percursos Gerais: Trajetória para Autonomia, e suas principais ações, clique aqui.

Conheça os 26 municípios atendidos nesta etapa do projeto, clique aqui.

Fonte: Agência Minas